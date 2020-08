Horacio Rodríguez Larreta: "No hay tal cosa como un líder de la oposición"

Entrevista a Horacio Rodríguez Larreta

En una entrevista mano a mano con Romina Manguel en RM (A24), el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta buscó dejar muy en claro que hoy su mente y energía está enfocada en sacar adelante a la Ciudad durante la pandemia. Consultado sobre el jefe de la oposición, el funcionario negó que exista uno en Juntos por el Cambio.

"Hoy no hay un jefe de la oposición, no hay tal cosa. Todas las semanas hacemos una reunión con todos los partido de Juntos por el Cambio. Tomamos decisiones, dialogamos. No existe un cargo de jefe de la oposición. Obviamente Macri, ex presidente, tiene mucho peso", aseguró Horacio Rodríguez Larreta.

"Es una prioridad que mantengamos juntos el espacio, que tengamos los mejores candidatos posibles, los que representen a la gente. Estoy orgulloso de que hemos logrado mantener la unidad", siguió.

Rodríguez Larreta se despegó luego de la marcha opositora convocada para este lunes. "Todos tenemos derecho a manifestarnos", dijo y aseguró que no participará pero que buscará que se mantenga el orden y la seguridad para evitar los contagios.

Sobre el diálogo con Alberto Fernández y Axel Kicillof aseguró que es una "reponsabilidad trabajar en coordinación con el gobierno nacional y la provincia. Coordinación no quiere decir que hagamos exactamente lo mismo". Insistió en que mantiene una buena relación con ambos mandatarios aún si a veces no coinciden en sus opiniones.