Axel Kicillof presentó su espacio en La Plata con críticas al Gobierno: "La motosierra fue para el pueblo"

O2EED46TXFDUXNQO5NC2EKUG3M.jpg

“Nunca el FMI le trajo buenas noticias a la Argentina, hoy es Fondo Monetario o pueblo. Ellos festejaban con desvergüenza colocar un bono de 1000 millones de colores con un alto interés. Ahí van los recursos que le falta a los estudiantes y jubilados. Para la timba siempre es plata, le sacan al pueblo para darles a las corporaciones y al extranjero. Es un saqueo”.

Axel Kicillof defendió a Cristina Kirchner

Además, el gobernador destacó: “El papa Francisco dijo que no hay desarrollo con pobreza, por eso no lo querrá el Papa a Milei y nosotros lo extrañamos tanto. Es un modelo contra las provincias, antifederal y unitario. La provincia de Buenos Aires es la que menos trabajadores del estado tiene por habitante y aporta mucho, pero recibe solo el 7%".

"Si de lo que recauda acá el 70% va al gobierno nacional, después no hay fondos para obras, eso se llama robo y estafa y deben devolver los fondos para la salud, la seguridad y jubilados. Hoy el que labura no llega a fin de mes y los jubilados no pueden comprar sus alimentos y reprimen al que piensa distinto”, dijo Kicillof.

J7PCXM2MGRBXRMNQQXW7MYS45U.jpg Una multitud acompañó al gobernador bonaerense en el camping del gremio UPCN en La Plata.

“De qué libertad nos hablan, si le están desfinanciadas la educación, si quieren cerrar la universidad pública. Esto se llama exclusión y desigualdad, Mientras Milei discute con el Garrahan nosotros abismo nuevos hospitales y construido obras con fondos propios” y además defendió a Cristina Kirchner, "quieren meterla presa sin pruebas, basta de persecución y de partido judicial, por eso nace este movimiento MDF y no es sectario".