Informe de psicólogas detalló que Fabiola Yáñez sufrió episodios de violencia psicológica y manipulación

El dictamen pericial se convirtió en un elemento clave que el fiscal federal Ramiro González consideró para solicitar la indagatoria del expresidente. En el informe, las psicólogas describen el testimonio de Yañez sobre su relación con Fernández, desde sus inicios en 2016 hasta la ruptura en marzo pasado.

Desigualdad de poder y manipulación

Las especialistas destacaron la asimetría de poder en la pareja, con Fernández como presidente, abogado y figura influyente en comparación con Yañez. Según el testimonio de Yañez, esta situación generaba temor en su entorno: “Él impone miedo a un montón de gente, saben que es capaz de hacer cosas... todos le tienen miedo porque tiene más poder”. Yañez agregó: “Ustedes saben que yo no soy hija de juez como él”, refiriéndose a sus limitados recursos en comparación con el expresidente.

El informe menciona además que Yañez mostró signos de angustia y depresión como resultado de la relación. Según las profesionales, persistían sentimientos de humillación, vergüenza, soledad y desconfianza en la víctima, acompañados de síntomas como dolor de cabeza, fatiga y alteraciones del sueño. Esta dinámica de pareja, según la DOVIC, incluyó violencia psicológica sistemática, episodios de violencia física ocasional y, tras la separación, violencia económica.

Relación conflictiva y episodios de violencia verbal

Yañez y las psicólogas señalaron que el embarazo de 2016 fue un punto de quiebre. En ese momento, Fernández le pidió que abortara, lo cual generó una actitud de rechazo que impactó emocionalmente a Yañez. “No me miraba, no me hablaba... no entendía nada”, relató Yañez.

El informe también describe episodios de violencia verbal en discusiones, donde Fernández profería insultos hacia Yañez: “Me insultaba, me gritaba, me trataba como cualquier cosa. Aunque me llamara el Papa Francisco, él me trataba de inútil”, relata Yañez, quien también aseguró que el expresidente la menospreciaba tanto en público como en privado.

El consumo de alcohol y su impacto en la relación

Otro de los puntos tratados fue el consumo de alcohol en la relación. Yañez explicó que la situación atravesó diferentes etapas: en un inicio, el consumo era social, pero más adelante, cuando Fernández adoptó la abstinencia, comenzó a recriminarle por sus amistades y hábitos. El informe detalla que esta dinámica se agravó cuando Fernández envió mensajes hostigantes incluso durante cenas, presionándola para que dejara de beber. Este contexto llevó a Yañez a refugiarse en el alcohol en privado, una situación que describió como un factor que contribuyó a una depresión profunda.

En el relato de la expareja de Fernández, se observa una carga emocional significativa, evidenciada por quiebres en su relato, silencios y expresiones de tristeza. Las profesionales de la DOVIC concluyeron que el impacto de estos episodios dejó huellas emocionales y psicológicas en Yañez, que persisten incluso después de la separación.