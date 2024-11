Alberto Fernández fue citado a indagatoria en la causa de violencia de género contra Fabiola Yañez

“El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”, remarcó González.

“Efectivamente, en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, señaló.

alberto-fernandez-fabiola-yanez-2-752x423.png Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. (Foto: archivo)

El fiscal González dio por acreditado que el moretón en el brazo derecho que Yañez tuvo meses antes de agosto de 2021 fue producto “de un agarrón o zamarreo de Alberto Fernández dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos”.

Esa herida se la envió por whatsapp a María Cantero, entonces secretaria de Alberto Fernández. El segundo hecho de violencia física fue el moretón en el ojo derecho que Yañez dijo que fue por un golpe de puño durante una discusión en la cama antes de irse a dormir. Eso hecho lo ubicó el fiscal en el 21 de junio de 2021.

“De acuerdo a las pruebas de la causa, la violencia física, fundamentalmente, en la modalidad del golpe a mano abierta se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid. Ese destino fue elegido por Fernández que supuso que su espacio podía ganar las elecciones de ese año y ser embajador en España”, explicó González.

“Mientras Fabiola Yáñez residía en Madrid condicionada económicamente por su agresor, en medio de anuncios de suicidio, recuerdos de las necesidades de su hijo Francisco, pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle a la familia, la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa y, de ese modo, se afectó el trámite de un expediente federal producto de las amenazas del ex Presidente”, sumó sobre la violencia económica que habría ejercido el expresidente contra su pareja de aquel entonces.

La Fiscalía presentó como pruebas las fotografías y conversaciones aportadas por Yañez, junto con los registros de entradas y salidas de la residencia de Olivos durante todo el mandato presidencial, y las llamadas telefónicas entre ambos desde 2016, cuando comenzó su relación.

También se incluye documentación médica de la ex primera dama.

En la causa, el ex presidente enfrenta la prohibición de salir del país y de establecer cualquier tipo de contacto con Yañez, ya sea en persona, por teléfono, mensajes, redes sociales o a través de terceros. Estas medidas cautelares fueron impuestas al inicio del caso por el juez Ercolini.

Actualmente, todo el expediente se encuentra en manos del magistrado. Será Ercolini quien deba resolver si respalda el dictamen del fiscal y decidir citar al ex presidente a indagatoria.