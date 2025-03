Javier Milei acusó a Manes de mentiroso y apuntó contra los medios: "Aquí la prueba"

Horas después, a las 2.30 de la madrugada, el presidente Milei arremetió contra Manes, calificándolo de “mentiroso”. Además, extendió sus críticas a los periodistas que cubrieron el hecho, acusándolos de ser “parte del problema” y “coimeros”.

Como es su costumbe, a través de su cuenta de X, Milei condenó: “AQUÍ LA PRUEBA DE LO MENTIROSO QUE ES MANES Y DE LA BASURA QUE SON LOS PERIODISTAS QUE INTENTARON HACER DE ESTO UN ESCÁNDALO...”

“MUCHOS PERIODISTAS SON PARTE DEL PROBLEMA... COIMEROS...”, arremetió. Junto al mensaje compartió un video del momento, negando de que Manes haya recibido trompadas.

manes milei x.jpg

Qué dijo Facundo Manes luego de su cruce con Santiago Caputo

"Señor presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte con el prontuario de Lijo. Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para agredir a los diputados, que fuimos elegidos por el pueblo, igual que usted. Si quiere hacer stand up, vuelva a la calle Corrientes. El Congreso está lleno de aplausos. Pero las calles están vacías.", dijo en X.