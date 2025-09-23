Javier Milei habla en la ONU y se reúne con la titular del FMI tras el respaldo político recibido por Donald Trump

javier Milei y Donald Trump reunidos en la ONU. Foto Presidencia

El antecedente de 2024

En su debut ante el foro internacional, Milei sorprendió al cuestionar con dureza a la propia ONU, a la que acusó de estar controlada por “burócratas” que impulsan “una agenda de corte socialista”. Entonces advirtió que el organismo se había transformado en “un leviatán de múltiples tentáculos” que había traicionado los principios sobre los que fue creado.

Javier Milei dedicó buena parte de su discurso a criticar la Agenda 2030. "La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional, de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados Nación y violentan el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas", lanzó.

El respaldo de Donald Trump a Javier Milei

La intervención de este año se da luego del encuentro que Milei mantuvo en Nueva York con Donald Trump, en la sede del organismo. El apoyo del presidente estadounidense aparece como un espaldarazo clave en la estrategia diplomática del Gobierno libertario, que busca fortalecer su alineamiento con Washington y Jerusalén.

trump en la ONU 2

El debate en la ONU

La Asamblea General es el principal espacio de deliberación de la ONU, donde los 193 Estados miembros presentan sus prioridades en un debate que se extiende durante varios meses. Allí, cada jefe de Estado busca instalar sus posiciones y ganar visibilidad en la arena global.

Agenda en Nueva York

Tras su discurso, Javier Milei participará de la gala del Atlantic Council, en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025, de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El jueves será el turno de la reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El regreso de la delegación a Buenos Aires está previsto para la mañana del viernes.