De qué trata The West Wing, la serie de la que Javier Milei "plagió" su discurso ante la ONU

El reciente discurso de Javier Milei en la 69ª Asamblea General de la ONU no tardó en generar polémica, pero no por su contenido político, sino por acusaciones de plagio. Las palabras utilizadas por el Presidente sonaron extrañamente familiares, y al poco tiempo se descubrió el motivo: el discurso era casi idéntico al de un personaje de la serie The West Wing.