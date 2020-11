Jorge Lanata: "Yo sé que Cristina debería estar presa”

Romina Manguel entrevistó a Jorge Lanata.

El periodista Jorge Lanata contó detalles de su relación con el poder, las denuncias en su contra, las que promovió como periodista, el rumbo del gobierno del presidente Alberto Fernández, el espacio que ocupa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y hasta sus impresiones por la muerte de Diego Armando Maradona.

En una entrevista con Romina Manguel en A24, el periodista sostuvo que nunca tuvo "saña" contra el kirchnerismo, pero consideró que Fernández de Kirchner debería estar prensa. "Yo no siento que la odie a Cristina, pero enojado he sido irrespetuoso con ella", dijo a lo que agregó: "Cristina debería estar presa. Yo sé que Cristina debería estar presa".

🚨[ #LanataEnRM] 🗣"Yo no siento que la odie a @CFKArgentina , pero Cristina tendría que estar presa. Yo sé que tendría que estar presa", Jorge Lanata



En #RM con @rominamanguel



📺 Seguí la entrevista por @A24COM pic.twitter.com/kEM6801rgI — A24.com (@A24COM) November 30, 2020

"Tuve una relación con todos los presidentes menos con Cristina. Si me la cruzara en la calle sé que no me saludaría", dijo el periodista que remarcó que "le encantaría" hacerle una nota a la actual vicepresidenta.

Lanata, por otro lado, rechazó calificar a la administración de Fernández como la peor de la democracia pero sí sostuvo que existe un "desnivel de poder muy grande" y que, aún cuando conoce hace muchos años al Presidente, no termina de entenderlo del todo. "Alberto le dice que sí a todos, a Cristina y a todos los demás. Escuché muchas promesas de Alberto que no fueron", afirmó.

🚨 [ #LanataEnRM] 🗣 "Alberto es un secretario de Cristina. Este Gobierno es muy distinto a todo, nunca un vicepresidente nombró a un presidente", Jorge Lanata.



En #RM con @rominamanguel



📺 Seguí la entrevista por @A24COM pic.twitter.com/bbnO1CbZMh — A24.com (@A24COM) November 30, 2020

"Alberto es un secretario de Cristina. Nunca un vicepresidente nombró a un presidente. Los votos de Cristina fueron millones, los de Alberto dos: él y Fabiola", agregó.

Lanata, además, consideró que "uno es inmortal hasta los 40, a partir de ahí no tenemos tanto tiempo. La sensación de vivir en tiempo de descuento te cambia un poco". Al referirse Diego Maradona, sostuvo que "no se tiene que mezclar la obra con el artista".

🚨[ #LanataEnRM] 🗣 "La obra es una cosa y el artista es otra. Las dos cosas no se tienen que mezclar", dijo Jorge Lanata sobre Diego Maradona



En #RM con @rominamanguel



📺 Seguí la entrevista por @A24COM pic.twitter.com/X8ujHwpSIi — A24.com (@A24COM) November 30, 2020

"Yo pelee contra Clarín, contra La Nación y contra otros diarios", sostuvo el periodista que se metió de lleno en la interna que se vive el multimedio al manifestar que "es un muy hostil para competir" y que “es un quilombo" porque todos están peleados con todos.

🚨 [ #LanataEnRM] 🗣 "Clarín nunca me usó porque nunca me dijeron nada. No siento que me traicioné", Jorge Lanata



En #RM con @rominamanguel



📺 Seguí la entrevista por @A24COM pic.twitter.com/NfYUe9u6z7 — A24.com (@A24COM) November 30, 2020

Por otro lado, Lanata rechazó las denuncias mediáticas en su contra sobre que su rol en 2015 fue el de ayudar al ex presidente Mauricio Macri a ganar la elección. "No le hice ganar la elección a Macri, él ganó por algo que Carrió intuyó, que es que la gente se hartó de las corporaciones. Nosotros no operamos, ni vendemos", remarcó.

Consultado sobre el rol que le ve al ex presidente, Lanata consideró que "no es un líder político". Si, por otro lado, trazó una diferencia con el kirchnerismo y los casos de corrupción. "Si Macri robó, no robó tan evidentemente y no tuvimos la denuncia", afirmó. "Los K robaron de una manera desvergonzada", agregó