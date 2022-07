Jorge Lanata pronosticó inflación del 100% y un ballotage entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri

Y vaticinó: "Este Batakis o quién sea, los meses que vienen van a ser difíciles, la inflación se puede disparar arriba del 100%, el dólar se puede ir a $300. No se está haciendo el ducto de petróleo, nadie está invirtiendo en Argentina. Cristina cree que se puede separar de eso".

En esa línea, aseguró que de cara al futuro cercano "lo que serviría realmente es un acuerdo" entre el Presidente y la Vicepresidenta. "También es verdad que piensan muy distinto. ¿Cómo hacés un acuerdo entre un tipo que acordó con el Fondo y una mina que lo quiere romper. El problema es de origen, pero si no iban juntos, no ganaban la elección?", señaló.

Sobre la expresidenta, aseguró que "tiene la lapicera" y "Alberto alguna vez vivió de la ficción de que la tenía". En tanto, habló sobre la participación de Sergio Massa en las decisiones sobre los cambios de Gabinete y afirmó: "Lo que quiso ayer en acuerdo con Máximo es tomar el control del gobierno y dejarlo a Alberto como una figura decorativa. Pero Alberto se negó. Alberto hasta hace cuatro días seguía pensando en la reelección, eso habla lo aislado que estás de la gente".

Sobre las Elecciones 2023 aseguró: "Sigo pensando que Cristina se presenta y que Macri se presenta. No lo descarto. A lo mejor es para que esa dicotomía se termine de una vez y den paso a otra generación, otra gente. El libro de Macri se llama "Primer tiempo"; se quedó caliente con su propia gestión, siente que no fue lo suficientemente valiente en su gestión y quiere revancha".

Las frases más destacadas de Jorge Lanata con Viviana Canosa en A24

"Cristina es una persona que debe ser muy sufrida, no veo que sea feliz, es muy megalómana y tiene cierto desequilibrio hace mucho tiempo. Los quilombos de corrupción se los dejó Néstor y decidió continuarlo".

"Un país en vilo por una cosa que parece de chicos cuando lo ves. La llamo no la llamo duró 6 horas. Cristina se ha equivocado mucho eligiendo candidatos. Se equivocó con Boudou, con Cobos, con Aníbal y con Alberto. Es buena como política pero es mala eligiendo gente. No tiene herederos, el kirchnerismo no tiene herederos. Ni a Máximo, ni a Kicillof ni a Wado los votaría nadie".

"Cada día tiene menos gente, pero a quiénes tiene le dicen "sos un genio". Es una cadena de gente que quiere mantener su laburo y sus privilegios".

"Tenemos una clase política muy miserable en todos los casos, no creo que se sabe ninguno. El país va a estar mejor en 20 años, si laburamos, pero no en 5. Ven las cosas de una manera muy chiquita, de corto plazo, faltan liderazgos"

"La gente está dispuesta a sacrificarse si ve que la política se sacrifica. Si viene un tipo que dice "laburemos los sábados para la Argentina", la gente lo haría"

"Cuando Milei habla de la casta tiene razón. La casta está aparte de la sociedad, no usan plata, no se cruzan con la gente"

"El problema con la clase media es que se está transformando en clase media baja, tenés laburo pero no llegás. Creo que va a haber una elección que se divida en tres y no en dos. Entre Cristina y Macri alguien va a terciar, puede ser Milei. Exponerse ahora es un error, falta un año y medio"

"El FMI sabe que los vamos a cagar y nosotros sabemos que lo vamos a cagar. Es lo que permite que en algún momento tengamos acceso al crédito. Si se rompe quedamos afuera del mundo. Quedarnos como estamos de acá a un año y medio sería una ganancia"

"Gran parte de las denuncias contra el kirchnerismo las hicimos nosotros, fue muy duro ver como la Justicia permitía que todo esto se fuera al carajo. Teníamos las pruebas de todo. Cristina tiene que estar presa"

"El Gobierno se empieza a derrumbar con la foto en Olivos. Cronológicamente con la vacunación VIP, había gente que se moría, que no pudo enterrar a sus muertos, no tomaron dimensión, no está bien. En aquel momento lo planteó como "gente que se adelantó a la cola". No había cola"

"La crisis en Argentina es moral y hay una crisis de dirigencia. La política es un servicio público. Se quejan de lo que ganan y ninguno de ellos vivió en la vida real, todos trabajaron siempre para el Estado"

"No hay noticias importantes todos los días, nosotros inventamos que son importantes. Quiero hacer un contrato con el lector y decirle: "Yo te voy a hablar cuando tenga algo para decir". Registré un medio que se llamaba "cada tanto", pero ¿quién carajo va a auspiciarlo?"

"Me conmueve mucho cuando la gente me dicen que rezan por mi. Me parece increíble. Me llevo bien con la gente, me tratan como si fuera un primo. Se nota cuando te están mintiendo al aire".