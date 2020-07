Jorge Macri sobre el comunicado de Cambiemos ante la muerte de Gutiérrez: "No me vi bien reflejado"

Jorge Macri, intendente de Vicente López (Fuente: Télam)

Tras el encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, se refirió al escrito que emitieron desde la oposición por el asesinato del ex secretario de la familia Kirchner, Fabián Gutiérrez, y afirmó: "No me vi bien reflejado por el comunicado".

Durante una entrevista en El Noticiero de A24, que conduce Eduardo Feinmann, el jefe comunal dio detalles del encuentro que mantuvo con el primer mandatario en Olivos y afirmó: "Creo que tenemos que hacer mucho esfuerzo todos los que gobernamos por encontrar mucha moderación".

"Deseo un país donde tengamos muchas diferencias pero que las podamos dialogar. Este momento nos convoca a todos a encontrar un equilibrio, moderación, un acuerdo en el disenso, pero con la capacidad de dialogar como lo hicimos hoy con el Presidente", señaló Macri y agregó: "Fue una buena reunión, dialogamos repasando el momento de la pandemia", ya que destacó que es necesario "sostener el diálogo aun en el disenso para construir la salida de esta pandemia. El día después debe encontrarnos unidos y trabajando".

En tanto, al referirse al escrito que emitió la oposición en redes sociales por el asesinato de Gutiérrez, Jorge Macri afirmó: "No me vi bien reflejado por el comunicado", y agregó: "Hubo algo que no funcionó bien internamente y que estamos mejorando".

"Hemos llegado un acuerdo de la conformación de una mesa ejecutiva, propuesta por Patricia (Bullrich), donde participamos muchos de nosotros, y eso nos permitirá discutir distintas miradas", señaló el intendente y concluyó: "Está bien que haya distintas miradas, sí hay que compartir valores. Podemos tener diferencias en algunos temas".