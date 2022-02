"El cambio climático nos demanda modificar practicas que son dañinas para el ambiente, que es nuestra casa común", concluyó en su publicación.

Polémica por los incendios en Corrientes

Esto despertó la indignación de varios productores que se pronunciaron en las redes sociales e incluso el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani, opinó al respecto.

“No me cayeron bien (las declaraciones) y no hace falta agregar más nada. Yo no estoy para nada de acuerdo con esas expresiones. Creo que para ciertos comentarios hay un tiempo oportuno. Indudablemente este no es el contexto. No vale polemizar hoy con un gobernador por más que estés en la vereda de en frente”, dijo.

“Cuando salgamos de esta situación, si querés nos sacudimos con lo que quieras, pero ahora hay que sacar a esos productores adelante”, expresó.