"A los que se alegraron leyendo el falso diagnóstico, lamento decirles que acá estamos para seguir combatiéndolos un largo rato, hasta el último suspiro. Insisto, estoy muy bien, pero si así no lo fuera, por cada uno de nosotros que se vaya van a nacer miles. No nos van a ganar porque nosotros no nos rendimos nunca", concluyó.

Grabois contó que como docente universitario tiene la obra social DOSUBA, con el que se atienden el personal que trabaja en la UBA.