"Me pongo contento de que esta administración lo haya reconocido y lo pretenda implementar, más allá de que todavía seguimos manejandonos con anuncios", señaló el exfuncionario.

Al ser consultado si considera que el gobierno del Frente de Todos está aplicando un "tarifazo", Aranguren contestó: "Los aumentativos a ciertas palabras los he sufrido yo y los va a sufrir esta administración".

"Cuando nosotros llegamos, de la tarifa eléctrica se pagaba el 15% del costo de generarla, en este momento está entre el 30% y el 35%. Que no pongamos la mano en el bolsillo para pagar una factura no significa que la energía, que es un bien transable, denominado en dólares en cualquier lugar del mundo, no lo estamos pagando. Lo estamos pagando igual y de una manera muy ineficiente", explicó.

En ese sentido, sostuvo que "lo que se pretende hacer hoy es muy similar a lo que nosotros intentamos y en parte implementamos en 2016 y 2017". Al ser repreguntado sobre esta definición, dijo: "Lo veo de una magnitud similar".

Por otra parte, afirmó que "no hay una regla directa entre que si las tarifas se aumentan, se gana o se pierde una elección", y también refutó que el aumento de tarifas sea el principal acelerador de la infalción, ya que recordó que "durante dos años no se aumentaron las tarifas y la inflación no cayó, aumentó".

Por último, reflexionó: "Es muy conveniente que cuando un bien es escaso, lo cuidemos. Y la mejor manera de cuidarlo es reflejar en el precio el costo real de producirlo o conseguirlo".