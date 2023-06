"Jugatela toda": la arenga de Patricia Bullrich a Carolina Losada

Finalmente, la precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio remató: "Bueno, jugatela toda". El clip terminó con un abrazo entre las dos precandidatas de la misma alianza.

Embed "Jugatela toda": el mensaje motivacional de Patricia Bullrich a Carolina Losada

"Vamos a trabajar para recuperar el orden social e institucional en Santa Fe, abordando el problema desde la Nación y de manera planificada el objetivo que nos une: declararle la guerra a las mafias y pacificar la provincia", anunció Patricia Bullrich, en un video que posteó en las redes sociales.

Esta semana, Bullrich y Losada se reunieron con empresarios de la región, donde presentaron el plan y equipos en materia de seguridad para la provincia de Santa Fe.

“Les aseguro que vamos a hacer algo totalmente distinto. Yo lo vengo diciendo, aquel que ya estuvo, no quiso, no pudo, no supo, que se vaya a su casa. Realmente vamos a ir a fondo, aquellos que tenemos las manos limpias y sin muertos en el placar para ir al hueso respecto de lo que tenemos que hacer con la seguridad”, sostuvo la precandidata a gobernadora durante el encuentro.

Y completó: “Por primera vez, vamos a estar contentos de decir `qué bueno que les dimos la oportunidad, esta vez no nos defraudaron, esta vez no hubo un gobierno que diga una cosa cuando está en campaña y después a otra cosa diferente´”.