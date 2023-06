Patricia Bullrich presentó a sus principales candidatos y prometió que "el cambio no va a ser tibio"

"Todos los argentinos que nos escuchan saben que esta fórmula es un equipo que se va a jugar por la gente. Esto no será un cambio más. No va a a ser tibio. Será un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más", señaló Bullrich durante una conferencia de prensa realizada en el hotel NH, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.