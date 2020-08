Kicillof: "Es un error abrir prematuramente, no podemos acompañar más aperturas"

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires (Foto: captura de Internet)

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó este lunes una conferencia de prensa para informar la situación sanitaria bonaerense y aprovechó para criticar a quiénes deciden seguir habilitando actividades cuando "se vive una situación de estabilidad extremadamente frágil" en el AMBA, "la situación está peor".

"Es un error abrir prematuramente, abrir es un error y no estamos de acuerdo. No podemos acompañar más aperturas. Lo que podemos hacer es tratar de estabilizar. No podemos perder en 5 días lo que logramos en meses. No podemos poner en riesgo a la población y a los trabajadores de la salud", manifestó.

Las declaraciones del funcionario surgen luego de que el gobierno de la Ciudad haya decidido extender la flexibilización de actividades. "La cuarentena temprana permitió evitar un desastre sanitario, pero la ciudadanía necesita desandar por múltiples razones", había señalado esta mañana Fernán Quirós, ministro de Salud porteño.

Respecto a la toma de medidas separadas entre Buenos Aires y la Ciudad, Kicillof manifestó: "El AMBA es una zona sanitaria urbana única. La persona que trabaja en la Ciudad viene de la Provincia, está mezclado y por es necesario articular las medidas. No se puede separar lo inseparable, es imposible tomarlas como dos lugares separados".

"La situación que se vive es de una estabilidad extremadamente frágil. El último fin de semana se consolidó una tendencia creciente, no es una crítica, es un dato. La situación está peor y depende de la movilidad. Esto ha pasado en el país entero", agregó.

Noticia en Desarrollo