Qué dirigentes visitaron a Cristina Kirchner en San José 1111

Además, destacó que "todos hemos dicho que son elecciones muy importantes, desde el oficialismo hasta la oposición" y sumó: "Cuánto más se participe, mejor. Se está desarrollando todo con cierta normalidad".

El candidato a senador nacional de Fuerza Patria, Mariano Recalde, confió que hablo con Fernández de Kirchner sobre "la realidad, cómo vemos el nuevo sistema electoral". Al respecto, compartió que como la boleta única papel "es nueva, no sabemos cómo lo va a tomar la gente". También, coincidió con Taiana en que vio a la exmandataria "muy bien" y firme".

"Esperemos que la campaña que hicimos, más nosotros que el Gobierno, haya calado para que todo el mundo pueda calarse", señaló sobre la participación y afirmó que "por ahora viene un poco baja respecto de otras elecciones nacionales".

Respecto a la baja participación, manifestó que "hay que analizar más adelante" porque "hay muchos factores" que influyen en esa cifra. Además, consideró que la apatía política "beneficia a los que toman decisiones todos los días".

El mensaje de Máximo Kirchner

El fundador de La Cámpora, Máximo Kirchner, reprocho que "no podemos ser colonia de ningún otro país, tenemos que tener relaciones maduras con todos los países del mundo" y reclamó por "la situación de humillación nacional que está siendo sometido el pueblo argentino" al nombrar el acuerdo entre Argentina con Estados Unidos.

Se espera que, en esta oportunidad, Máximo Kirchner espere el resultado electoral en el búnker que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó en La Plata con todas las vertientes del frente.