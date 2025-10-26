Las estremecedoras imágenes de la tragedia de Misiones: "La gente gritaba y pedía ayuda dentro del agua"

La escena fue devastadora: las primeras imágenes difundidas muestran el micro hundido parcialmente en el agua y a los equipos de rescate intentando acceder al interior del vehículo.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 14 permaneció totalmente cortado durante varias horas mientras los bomberos voluntarios y personal de emergencias trabajaban en el rescate de los pasajeros atrapados.

En el lugar intervinieron bomberos de Campo Viera y Oberá, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Ministerio de Salud Pública y ambulancias provenientes de San Vicente y Panambí.

Las tareas de rescate se extendieron durante la madrugada y las primeras horas del domingo, debido a la complejidad del terreno y la profundidad del arroyo.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región. Algunos permanecen internados en los hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que los casos más críticos fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, donde reciben atención intensiva.

En las últimas horas, usuarios de redes sociales compartieron videos e imágenes estremecedoras del momento posterior al accidente. En las grabaciones, se observa el micro volcado dentro del arroyo y a los rescatistas intentando ingresar por las ventanillas para auxiliar a los pasajeros.

Los videos, difundidos principalmente en X (ex Twitter) y Facebook, muestran también el intenso operativo de los bomberos y personal médico, iluminando la zona con reflectores mientras intentaban sacar a las víctimas del vehículo.

Varios testigos aseguraron que el impacto fue tan violento que el auto quedó partido al medio, mientras que el colectivo terminó semihundido. “Fue un caos, había gritos y gente atrapada”, relató un vecino de la zona a medios locales.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente. No se descarta que alguno de los conductores haya invadido el carril contrario o que el asfalto mojado por la lluvia haya provocado el descontrol del vehículo.

Fuentes policiales indicaron que se realizarán pericias mecánicas y test de alcoholemia a los conductores involucrados.

Mientras tanto, la Fiscalía de Instrucción de Oberá coordina las tareas junto a la Policía Científica para establecer la secuencia exacta del siniestro.