José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más exitosa de todos los tiempos

A partir de ese momento, la serie se sumerge en un relato intenso, lleno de dilemas éticos, violencia callejera y emociones profundas. Tirso representa a un hombre común enfrentado a un sistema injusto, pero también a un pasado que lo persigue. Su lucha por cuidar a su familia se convierte en una metáfora sobre la resistencia, la dignidad y los valores que parecen olvidados.

El resultado es una historia con un tono realista, donde cada episodio plantea un conflicto distinto pero siempre conectado con el núcleo emocional de los personajes.

Entrevías Netflix 2.jpg

El fenómeno de José Coronado en Netflix

Cuando Entrevías llegó al catálogo de Netflix, nadie imaginaba que se transformaría en uno de los mayores éxitos de la plataforma en España. El boca a boca fue inmediato: quienes la veían la recomendaban, destacando el ritmo narrativo, el guion sólido y, sobre todo, la interpretación de Coronado, que ofrece una actuación contenida, llena de matices y de una intensidad que se siente real.

El actor, con una trayectoria que incluye títulos emblemáticos del cine español como No habrá paz para los malvados o El cuerpo, encontró en esta serie un nuevo desafío. Y el público lo acompañó. Durante semanas, Entrevías se mantuvo en el Top 10 de lo más visto no solo en España, sino también en varios países de Latinoamérica, donde su tono social y sus personajes imperfectos conectaron de manera profunda.

Entrevías, temporada 4 de Netflix: de qué se trata, reparto y trailer

Además, la serie rompió con el estereotipo del típico thriller urbano. Aquí no hay glamour ni héroes infalibles. Lo que se muestra es un retrato humano de los barrios periféricos, con sus tensiones, desigualdades y pequeños gestos de esperanza.

El elenco con José Coronado y Luis Zahera

José Coronado

Luis Zahera

Nona Sobo

Felipe Londoño

Laura Ramos

Manolo Caro

Manuel Tallaf

Itziar Atienza

María de Nati

Franky Martín

Cuántas temporadas tiene la serie Entrevías

Con 32 episodios divididos en cuatro temporadas, Entrevías se consolidó como una de las ficciones españolas más longevas y exitosas de los últimos años. Cada temporada introduce nuevos conflictos y personajes, manteniendo siempre la esencia original: la lucha por la justicia en un mundo donde la ley parece no alcanzar.

José Coronado y Luis Zahera

Por qué deberías ver Entrevías en Netflix

Si aún no la viste, Entrevías es una apuesta segura. No solo por la solidez de su guion, sino por el magnetismo de su protagonista. José Coronado demuestra que el talento y la verdad interpretativa pueden sostener una historia con fuerza durante cuatro temporadas sin perder intensidad.

La serie ofrece una combinación perfecta: acción, emoción, drama familiar y crítica social. Ideal para quienes buscan algo más que puro entretenimiento.

Tráiler de Entrevías en Netflix