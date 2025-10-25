En vivo Radio La Red
José Coronado
Netflix
SERIES

José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más exitosa de todos los tiempos

Esta serie con José Coronado en Netflix se volvió un fenómeno inesperado que atrapó al público con su historia cruda, intensa y profundamente humana.

José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más exitosa de todos los tiempos. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más exitosa de todos los tiempos. (Foto: Archivo)

Pocas veces una producción logra lo que consiguió José Coronado en Netflix: conquistar a millones de espectadores con una historia cargada de emoción, tensión y realismo. La serie española Entrevías no solo se convirtió en una de las más vistas del catálogo, sino que también marcó un antes y un después en la carrera del actor madrileño, demostrando que su talento sigue tan vigente como siempre.

Desde su llegada a la plataforma, la serie se mantuvo entre los primeros puestos del ranking, algo nada fácil en un catálogo dominado por thrillers internacionales y superproducciones. Pero Entrevías tiene un componente único: una combinación de drama social, acción y sentimiento que retrata las calles de Madrid con una verdad que impacta.

En un universo de ficciones donde abundan las historias livianas, esta producción se distingue por su crudeza y su mirada directa sobre los vínculos familiares, el barrio y la violencia urbana. Con cuatro temporadas y 32 episodios, ofrece una narrativa que no da respiro, donde cada capítulo deja al espectador con ganas de saber más.

Entrevías Netflix 3.jpg

De qué trata Entrevías en Netflix

La premisa de Entrevías es tan simple como poderosa. José Coronado interpreta a Tirso Abantos, un exmilitar retirado que busca una vida tranquila en un barrio conflictivo de Madrid. Su rutina cambia por completo cuando su nieta, Irene, se involucra con un grupo de narcotraficantes locales. Lejos de mirar hacia otro lado, Tirso decide protegerla por todos los medios, aunque eso implique enfrentarse a un entorno peligroso y a sus propios límites morales.

A partir de ese momento, la serie se sumerge en un relato intenso, lleno de dilemas éticos, violencia callejera y emociones profundas. Tirso representa a un hombre común enfrentado a un sistema injusto, pero también a un pasado que lo persigue. Su lucha por cuidar a su familia se convierte en una metáfora sobre la resistencia, la dignidad y los valores que parecen olvidados.

El resultado es una historia con un tono realista, donde cada episodio plantea un conflicto distinto pero siempre conectado con el núcleo emocional de los personajes.

Entrevías Netflix 2.jpg

El fenómeno de José Coronado en Netflix

Cuando Entrevías llegó al catálogo de Netflix, nadie imaginaba que se transformaría en uno de los mayores éxitos de la plataforma en España. El boca a boca fue inmediato: quienes la veían la recomendaban, destacando el ritmo narrativo, el guion sólido y, sobre todo, la interpretación de Coronado, que ofrece una actuación contenida, llena de matices y de una intensidad que se siente real.

El actor, con una trayectoria que incluye títulos emblemáticos del cine español como No habrá paz para los malvados o El cuerpo, encontró en esta serie un nuevo desafío. Y el público lo acompañó. Durante semanas, Entrevías se mantuvo en el Top 10 de lo más visto no solo en España, sino también en varios países de Latinoamérica, donde su tono social y sus personajes imperfectos conectaron de manera profunda.

Entrevías, temporada 4 de Netflix: de qué se trata, reparto y trailer

Además, la serie rompió con el estereotipo del típico thriller urbano. Aquí no hay glamour ni héroes infalibles. Lo que se muestra es un retrato humano de los barrios periféricos, con sus tensiones, desigualdades y pequeños gestos de esperanza.

El elenco con José Coronado y Luis Zahera

  • José Coronado
  • Luis Zahera
  • Nona Sobo
  • Felipe Londoño
  • Laura Ramos
  • Manolo Caro
  • Manuel Tallaf
  • Itziar Atienza
  • María de Nati
  • Franky Martín

Cuántas temporadas tiene la serie Entrevías

Con 32 episodios divididos en cuatro temporadas, Entrevías se consolidó como una de las ficciones españolas más longevas y exitosas de los últimos años. Cada temporada introduce nuevos conflictos y personajes, manteniendo siempre la esencia original: la lucha por la justicia en un mundo donde la ley parece no alcanzar.

José Coronado y Luis Zahera

Por qué deberías ver Entrevías en Netflix

Si aún no la viste, Entrevías es una apuesta segura. No solo por la solidez de su guion, sino por el magnetismo de su protagonista. José Coronado demuestra que el talento y la verdad interpretativa pueden sostener una historia con fuerza durante cuatro temporadas sin perder intensidad.

La serie ofrece una combinación perfecta: acción, emoción, drama familiar y crítica social. Ideal para quienes buscan algo más que puro entretenimiento.

Tráiler de Entrevías en Netflix

Embed

