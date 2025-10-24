En vivo Radio La Red
ELECCIONES 2025

¿Hay clases el lunes 27? El comunicado de último momento que emitió el Ministerio de Educación

Tal como ocurre cada vez que hay elecciones, las escuelas involucradas en la votación tienen un cronograma especial ese fin de semana y el lunes posterior. Lo que informó el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para un fin de semana con movimiento en los establecimientos educativos. Este domingo 26 de octubre, miles de porteños acudirán a las urnas para elegir a sus representantes legislativos, en una jornada que, como ya es tradición, tendrá a las escuelas como epicentro del acto democrático.

A diferencia de otros años y otros distritos en los que se dispuso un día sin clases posterior a los comicios, el Gobierno porteño confirmó que el lunes 27 de octubre habrá clases con total normalidad en todas las escuelas de la Ciudad. Así lo informó la comunidad educativa a través de un comunicado oficial, en el que se detalla el operativo especial que se llevará a cabo una vez cerrados los comicios.

“Una vez finalizada la jornada electoral, el Instituto de Gestión Electoral llevará adelante un operativo de limpieza especial y desinfección en los espacios utilizados durante el domingo 26. De esta manera se garantizará que estén en condiciones para recibir a estudiantes y docentes al día siguiente”, señala el mensaje difundido por el Ministerio de Educación de la Ciudad.

La medida busca asegurar la continuidad del calendario escolar y evitar interrupciones innecesarias, especialmente en un año donde las autoridades educativas insistieron en la importancia de mantener la presencialidad y cumplir con la planificación académica prevista.

Como ocurre cada dos años, los comicios legislativos son considerados un termómetro político para medir el nivel de apoyo que conserva el oficialismo y la fuerza de la oposición en el escenario porteño y nacional. En esta oportunidad, la votación cobra especial relevancia, ya que se da en medio de un clima económico y social desafiante, con debates sobre la inflación, la educación, la seguridad y las políticas públicas en el centro de la agenda.

Escuelas y elecciones: una logística que se repite cada dos años

Desde hace décadas, las escuelas cumplen un rol central en los procesos electorales de la Argentina. No solo por su distribución territorial y accesibilidad, sino también porque sus instalaciones permiten albergar el desarrollo de los comicios con comodidad y seguridad.

Para garantizar que las actividades escolares puedan retomarse sin inconvenientes, el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad desplegará un operativo de limpieza intensiva una vez concluida la votación. El procedimiento incluirá la desinfección de aulas, baños, pasillos, mobiliario y urnas, además de la recolección de residuos generados durante la jornada.

El Ministerio de Educación porteño confirmó que todos los establecimientos estarán en condiciones de recibir a los estudiantes el lunes. De esta forma, padres, docentes y alumnos pueden planificar el inicio de la semana con tranquilidad, sin modificaciones en el horario habitual.

El comunicado difundido por el Gobierno porteño cierra con un mensaje simple pero simbólico: “¡Nos vemos el lunes en la escuela!”. La frase resume la intención de transmitir tranquilidad a las familias y remarcar que el proceso electoral, más allá de su importancia cívica, no alterará la rutina educativa.

Arrancó la veda electoral: todo lo que está prohibido hacer hasta el domingo 26 de octubre

Desde las 8 de la mañana de este viernes comenzó a regir la veda electoral en toda la Argentina, en el marco de las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre de 2025.

La medida impone una serie de restricciones legales y administrativas destinadas a garantizar que los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio en un clima de reflexión, igualdad y respeto.

La veda electoral, regulada por el Código Electoral Nacional (Ley N.º 19.945), establece qué actividades están prohibidas antes, durante y después de los comicios, quiénes deben acatarla y cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento.

Por primera vez en una elección nacional, los argentinos votarán con Boleta Única de Papel. Se trata de un sistema que reemplaza las tradicionales boletas partidarias, los sobres y el cuarto oscuro por una única hoja donde figuran todos los candidatos.

Ahora, el votante no recibe más un sobre ni tiene que buscar la boleta de su partido. En cambio, una sola papeleta reúne todas las opciones y la decisión se marca con birome, ahí mismo, en la cabina de votación.

