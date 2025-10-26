En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Senado
Elecciones 2025

La Libertad Avanza triplicó su cantidad de senadores y con sus aliados podrá defender los vetos presidenciales

El oficialismo sumó 2 senadores en 6 de los 8 distritos que estaban en juego. Llega a 20 bancas y con el PRO tendría el tercio necesario para bloquear los vetos.

La Libertad Avanza triplicó su cantidad de senadores y con sus aliados podrá defender los vetos presidenciales

El oficialismo consiguió 14 de las 28 bancas en juego en el Senado. Ganó en 7 de las 8 provincias que se disputaban y llegó a 20 senadores propios: con 6 aliados del PRO, llega a 26 para poder bloquear los vetos presidenciales y un eventual juicio político.

Para el Gobierno era la madre de todas las batallas para La Libertad Avanza. El Senado fue durante los primeros dos años de mandato la Cámara del Congreso más adversa. Hoy cuenta con una representación mínima de 7 senadores. Ese escenario es el que tenía que revertir este domingo 26 de octubre, cuando se renovarán 24 de las 72 bancas del Senado, correspondientes a ocho distritos.

El oficialismo casi triplicó su número actual de senadores. Esto les permitirá terminar con la “derrota automática” por parte de la oposición. Las provincias que eligieron senadores son: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Salta, y Tierra del Fuego, Río Negro y Santiago del Estero. En las seis primeras ganó y se llevó dos senadores. En Río Negro, quedó segunda. Y en Santiago del Estero, tercera y no sumó senadores.

Cómo se reparten las bancas y qué estaba en juego

Cada una de las ocho jurisdicciones en las que se vota elige tres senadores nacionales: dos por la fuerza que obtenga la mayoría de los votos y uno por la primera minoría. Esta modalidad, vigente desde la reforma constitucional de 1994, refuerza la representación de las principales fuerzas en cada provincia, y deja fuera de la Cámara alta a todos los espacios que no logren ubicarse entre los dos primeros.

El oficialismo esperaba ubicarse como primera fuerza en al menos seis de los ocho distritos, y cumplió el objetivo.

El Senado es el espacio donde se definen los nombramientos judiciales, se debaten proyectos sensibles y se pueden ratificar o rechazar vetos presidenciales. Por eso, ganar volumen en esta cámara es una prioridad para el oficialismo, que hoy se encuentra en clara desventaja frente al bloque peronista y sus aliados. El tercio también le permitiría a Milei bloquear un eventual juicio político.

La mecánica de reparto por mayoría y minoría obliga a los partidos a concentrar votos en pocas listas. Si una fuerza oficialista se ubica tercera en una provincia, queda directamente sin representación, incluso si obtiene una buena cantidad de sufragios. Esta lógica potencia el valor estratégico de los distritos en juego, y refuerza la importancia de los acuerdos con aliados provinciales.

Según estimaciones previas, el oficialismo consideraba que en una elección favorable podría llevarlo a alcanzar entre 14 y 21 senadores propios. Esto le permitiría bloquear iniciativas opositoras, aun sin llegar a la mayoría absoluta.

