Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más vista y es el thriller del momento

En el corazón de esta trama aparece Esteban Rey, el periodista interpretado por Juan Minujín, quien se convierte en el mediador entre el público y la historia. Es a través de su mirada que se reconstruyen los hechos, y su papel resulta fundamental para comprender la dinámica entre Luciana y Kloster. Rey se acerca a la historia con la intención de buscar la verdad, pero pronto se ve atrapado en un laberinto de versiones y contradicciones.

Completando el triángulo principal está Mónica Antonópulos, en el papel de Mercedes, esposa de Kloster. Su personaje funciona como un punto de equilibrio entre la aparente cordura y el caos emocional. La actriz aporta una presencia sólida y elegante, que contrasta con la oscuridad del entorno. Mercedes es testigo y cómplice, víctima y aliada, un rol ambiguo que Antonópulos interpreta con una sutileza notable.

La dirección y el estilo visual de Sebastián Schindel

El director Sebastián Schindel logra construir un tono visual coherente con el relato. Las luces frías, los espacios cerrados y la fotografía sombría acompañan el deterioro emocional de los personajes. La tensión se respira desde el primer plano, sin necesidad de recurrir a sustos o efectos excesivos. Es el clima, la mirada, el silencio lo que genera el miedo.

Schindel, quien ya había demostrado su habilidad para abordar temas complejos en películas como Crímenes de familia, El hijo y El patrón, radiografía de un crimen, consolida con La ira de Dios su posición como uno de los realizadores más sólidos del cine argentino contemporáneo. Su dirección combina elegancia y crudeza, y logra que cada escena tenga un propósito narrativo claro.

A pesar de haberse estrenado en 2022, la película sigue entre las más vistas dentro del catálogo de Netflix en América Latina y España. Su capacidad para atraer nuevas audiencias se debe en parte a la fuerza de su historia y al magnetismo de su elenco. Cada vez que el film reaparece en tendencias, se reabre el debate sobre su final, sus símbolos y la verdadera naturaleza de su protagonista.

La ira de Dios demuestra que el cine argentino tiene mucho para ofrecer en el género del thriller. No se trata solo de una producción con actuaciones destacadas, sino de una obra que propone un diálogo con el espectador, invitándolo a reflexionar sobre la verdad, la justicia y la fe. Este film recuerda el poder del cine para contar historias intensas y profundas en menos de dos horas.

El elenco con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga

Diego Peretti

Juan Minujín

Macarena Achaga

Mónica Antonópulos

Guillermo Arengo

Romina Pinto

Pedro Merlo

Santiago Achaga

Ornela D'elia

Juanita Reale

