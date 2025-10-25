En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más vista y es el thriller del momento

El fenómeno de esta película en Netflix con Diego Peretti sorprende a todos con una historia argentina que mezcla venganza, fe y misterio en un relato imposible de olvidar.

Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más vista y es el thriller del momento. (Foto: Archivo)

"La ira de Dios" se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de Netflix en los últimos tiempos. El film, protagonizado por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga, logró captar la atención del público internacional gracias a una trama que combina suspenso psicológico, drama y misterio en dosis perfectas.

Dirigida por Sebastián Schindel, esta historia lleva al espectador a un terreno incómodo, donde la línea entre la justicia y la venganza se vuelve cada vez más delgada.

El guion está inspirado en la novela La muerte lenta de Luciana B., del escritor argentino Guillermo Martínez, conocido por sus relatos cargados de intriga y simbolismo moral. En esta adaptación cinematográfica, Schindel logra mantener la esencia de la obra original, potenciando el componente psicológico y visual del relato. La película, estrenada originalmente en 2022, retoma fuerza en el catálogo de Netflix debido a su capacidad para mantener en vilo al espectador desde el primer minuto.

La ira de Dios Netflix 4

De qué trata la película "La ira de Dios" en Netflix

En el centro de la historia está Luciana, una joven que ha perdido a varios miembros de su familia en circunstancias trágicas. Con cada muerte, su vida se va desmoronando, y con ella crece la sospecha de que nada es casual. La protagonista comienza a ver en un solo hombre la figura responsable de su desgracia: Kloster, un escritor famoso con quien tuvo una relación profesional que terminó de manera abrupta, dejando heridas abiertas y un rastro de resentimiento y miedo.

En el corazón de esta trama aparece Esteban Rey, el periodista interpretado por Juan Minujín, quien se convierte en el mediador entre el público y la historia. Es a través de su mirada que se reconstruyen los hechos, y su papel resulta fundamental para comprender la dinámica entre Luciana y Kloster. Rey se acerca a la historia con la intención de buscar la verdad, pero pronto se ve atrapado en un laberinto de versiones y contradicciones.

Completando el triángulo principal está Mónica Antonópulos, en el papel de Mercedes, esposa de Kloster. Su personaje funciona como un punto de equilibrio entre la aparente cordura y el caos emocional. La actriz aporta una presencia sólida y elegante, que contrasta con la oscuridad del entorno. Mercedes es testigo y cómplice, víctima y aliada, un rol ambiguo que Antonópulos interpreta con una sutileza notable.

La ira de Dios Película 1.jpg

La dirección y el estilo visual de Sebastián Schindel

El director Sebastián Schindel logra construir un tono visual coherente con el relato. Las luces frías, los espacios cerrados y la fotografía sombría acompañan el deterioro emocional de los personajes. La tensión se respira desde el primer plano, sin necesidad de recurrir a sustos o efectos excesivos. Es el clima, la mirada, el silencio lo que genera el miedo.

Schindel, quien ya había demostrado su habilidad para abordar temas complejos en películas como Crímenes de familia, El hijo y El patrón, radiografía de un crimen, consolida con La ira de Dios su posición como uno de los realizadores más sólidos del cine argentino contemporáneo. Su dirección combina elegancia y crudeza, y logra que cada escena tenga un propósito narrativo claro.

Sebastián Schindel

"La ira de Dios", el mejor thriller argentino en Netflix

A pesar de haberse estrenado en 2022, la película sigue entre las más vistas dentro del catálogo de Netflix en América Latina y España. Su capacidad para atraer nuevas audiencias se debe en parte a la fuerza de su historia y al magnetismo de su elenco. Cada vez que el film reaparece en tendencias, se reabre el debate sobre su final, sus símbolos y la verdadera naturaleza de su protagonista.

La ira de Dios demuestra que el cine argentino tiene mucho para ofrecer en el género del thriller. No se trata solo de una producción con actuaciones destacadas, sino de una obra que propone un diálogo con el espectador, invitándolo a reflexionar sobre la verdad, la justicia y la fe. Este film recuerda el poder del cine para contar historias intensas y profundas en menos de dos horas.

La ira de Dios Netflix 3

El elenco con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga

  • Diego Peretti
  • Juan Minujín
  • Macarena Achaga
  • Mónica Antonópulos
  • Guillermo Arengo
  • Romina Pinto
  • Pedro Merlo
  • Santiago Achaga
  • Ornela D'elia
  • Juanita Reale

Tráiler de "La ira de Dios" en Netflix

