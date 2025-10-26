En vivo Radio La Red
El dólar cripto cayó antes de los resultados electorales y marcó una importante baja

La divisa que nunca duerme cayó 7,8% y perforó los $1.500 antes de conocerse los resultados legislativos. Qué sugiere este dato sobre lo que pasará con el dólar oficial.

A pocas horas de que la Cámara Nacional Electoral comience a difundir los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025, el dólar cripto —conocido como el tipo de cambio que nunca duermese desplomó un 7,8% y perforó la barrera de los $1.500, cotizando a $1.450 en promedio este domingo.

Cómo seguir al instante el resultado electoral en todo el país. (Foto: Cámara Nacional Electoral)

Este tipo de cambio digital, que se mueve en función de la compra y venta de stablecoins (como USDT o USDC), es considerado un indicador financiero clave durante las jornadas electorales, ya que opera las 24 horas incluso con los mercados tradicionales cerrados.

De acuerdo con el portal Coinmonitor, el dólar cripto comenzó la jornada en torno a $1.587, pero desde el cierre de los comicios aceleró su caída. El volumen de operaciones cambió drásticamente: 68% corresponde ahora a compras y 32% a ventas, cuando por la mañana la tendencia era inversa (64% de compras vs. 36% de ventas).

Expectativas del mercado y postura oficial

El director de Bitso Argentina, Julián Colombo, observó un cambio de tendencia: “Vemos más usuarios comprando que vendiendo y órdenes de venta fijadas en torno a los $1.540. Muchos buscan recuperar la inversión o aprovechar para obtener un rendimiento”.

Pese a la volatilidad, el dólar cripto se mantiene entre $1.470 y $1.480, y los analistas prevén que seguirá estable hasta conocerse los resultados electorales. Desde Washington D.C., el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, advirtió que el país atraviesa un escenario de “extrema cobertura”.

Calculamos que la demanda de cobertura en los últimos tres meses equivale a más de 40 puntos del M2 (circulación monetaria), una cantidad desproporcionada. El único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, explicó.

Qué dijo el Gobierno sobre el tipo de cambio

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no habrá modificaciones en el régimen cambiario este lunes 27 de octubre: “El esquema de bandas se mantiene. No puedo decir si el dólar estará a $1.500, $1.400 o $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas”, declaró en conferencia de prensa.

También el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, coincidió en que no habrá cambios en el programa económico: “Venimos cumpliendo las diferentes fases del plan desde diciembre de 2023. Estamos tranquilos con lo que estamos haciendo, más allá del resultado electoral”, afirmó.

Los últimos movimientos del dólar oficial y paralelos

  • Dólar mayorista: $1.492 (a solo $0,55 del techo de la banda cambiaria)
  • Dólar minorista: $1.515
  • Contado con Liquidación (CCL): $1.567,21
  • Dólar MEP: $1.549,44

Durante octubre, el Tesoro de EE.UU. intervino con USD 2.100 millones, mientras que el BCRA vendió USD 1.155 millones para contener la presión cambiaria.

Las mayores ventas de reservas se produjeron el 19 de septiembre (USD 678 millones), seguidas por el 18 de septiembre (USD 379 millones) y el 21 de octubre (USD 45,5 millones.

