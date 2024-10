Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Victoria Villarruel: "La peor vicepresidente de la historia"

"Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de Delarua...", escribió Lemoine.

Captura lilia lemoine contra villarruel.JPG

De esta forma, la diputada Lemoine comparó a Villarruel con todos los vicepresidentes de la historia, lista que incluye a la dirigente peronista Cristina Fernández de Kirchner.

Puntualmente, en su mensaje, Lilia hace referencia al Chacho Álvarez, quien fue vicepresidente durante el mandato de Fernando de la Rua. Duró menos de un año en el cargo.

Lilia Lemoine ya había cuestionado a Victoria Villarruel

La diputada nacional libertaria, Lilia Lemoine, acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de no cumplir su rol "como corresponde" y cuestionó sus declaraciones sobre meter presos a los montoneros: "¿Nos va a meter presa a la ministra de Seguridad?".

En una entrevista para CNN radio, Lemoine apuntó contra la vicepresidenta por su acto en el Senado donde anunció que "se abrirán todas las causas de víctimas del terrorismo" y consideró que "todos los montoneros tienen que estar presos".

Al respecto, la diputada nacional indicó que Villarruel no está "defendiendo a la gente que la acompañó y la apoyó contra viento y marea, y para taparlo mete un acto para decir que vamos a temer a todos los montoneros presos".

"¿Quiénes?", cuestionó Lemoine y señaló: "El poder ejecutivo no es el poder judicial".

lilia-lemoine-..webp Lemoine cuestionó a la Vicepresidenta. (Foto: archivo).

En ese sentido, marcó: "¿Por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia? Y tercero, ¿también nos va a meter presa a la ministra de seguridad? Porque está trabajando bien", respecto a Patricia Bullrich.

Lemoine acusó a Villarruel de llevar adelante una "campaña política proselitista diciendo barbaridades" y reconoció que las "generalizaciones que hizo me asustaron".

La diputada criticó la "agenda propia" de la Vicepresidenta

En otra oportunidad, la diputada libertaria Lilia Lemoine cargó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. La legisladora acusó a la titular del Senado de tener un alto perfil, le pidió que mate "su ego" y que “se ubique”.

Tras hacer un fuerte descargo en su programa radial, Lemoine publicó un recorte hablando de Villarruel y escribió en su cuenta de X: "Ella va a la Fiesta Nacional del Poncho, pero falta al Pacto de Mayo; se pelea con Francia, mientras el Presidente tiene sentencia de muerte por parte de Irán; reclama cuotas de género mientras se ríe con (José) Mayans".

Para finalizar, la diputada sentenció: "Villarruel rompé la maldición del vice, matá el ego y ubicate".

“Me parece pésimo que la vicepresidente tenga una clara agenda personal que le hace no acompañarnos para evitar cualquier tipo de costo político”, planteó la diputada nacional en su programa radial, y se quejó de que Villarruel no haya salido a respaldar a sus compañeros que fueron a visitar a represores en la cárcel de Ezeiza.