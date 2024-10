"Un arquitecto que maneja Uber": la llamativa explicación de Lilia Lemoine sobre la reactivación económica

Embed

“A muchos sectores les falta todavía, pero sí empezó a reactivarse. No es para festejar porque hay gente a la que todavía le va mal, pero me están llegando comentarios de otros a los que les está yendo muy bien y empezaron a vender de nuevo”, apuntó Lemoine durante una entrevista con La Nación+.

En ese marco, la legisladora de La Libertad Avanza relató el cruce que tuvo con un amigo, que le manifestó que tuvo que buscar alternativas más precarizadas a su profesión para afrontar los gastos mensuales, pero igualmente -dijo- sostiene el respaldo al Gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

“Hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando tenía 20 años. Trabajábamos juntos en un call center. Me contó que es arquitecto y que ahora está manejando un Uber porque su sector laboral en este momento cayó y no le alcanza para pagar la tarjeta. Por supuesto, es votante nuestro como la mayoría de las personas que manejan Uber. Dijo saber que este es un cambio de paradigma y que es solo cuestión de esperar el momento. Ahora puede mantenerse con eso. Hay subidas y bajadas en todo”, detalló Lemoine.

Lemoine describió estos casos como parte de "un cambio de paradigma” en el país para justificar así que personas altamente capacitadas tengan que recurrir a trabajos alternativos para poder sostenerse económicamente.