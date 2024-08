Estela de Carlotto apuntó contra el Gobierno y Villarruel: "Si pudieran matarnos, nos matan"

"Siempre amaneciendo con malas noticias, porque realmente ya no sé qué más quieren, si pudieran matarnos nos matan no solamente a los que han sobrevivido sino a los familiares, porque a mí me tienen un odio tremendo y yo no les hecho nada solo defiendo lo que tengo que defender que es la verdad, la memoria y la justicia que es indispensable para una democracia", aseguró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en diálogo con RE 1073.