Lousteau contra Milei y el macrismo: "No veo al PRO reaccionar cuando la convivencia democrática se ve afectada"

"A nivel nacional hay diferencias muy grandes, todos los partidos están tensionados pero entre partidos hay diferencias muy grandes", agregó.

"Veo ahora al PRO enojado con el mileísmo por la disputa por la ciudad de Buenos Aires pero no escucho al PRO cuando se ajusta a los jubilados", le achacó al partido amarillo y continuó: "No veo al PRO que reaccione cuando la convivencia democrática se ve afectada. A un partido que se llama Propuesta Republicana, eso hace que sea muy difícil compartir".

Sobre la posibilidad de volver a competir junto a esa fuerza en futuras elecciones, el senador afirmó que "depende cómo se comporte de acá en más también".

Las definiciones sobre Milei

El legislador dijo que el Presidente "está dentro del sistema democrático" tras ser elegido por el pueblo argentino pero, observó, que "tiene prácticas que son peligrosas también para la democracia". "Tienen que ver con las formas que nos damos las instituciones, si se gobierna por decreto o se gobierna votando colectivamente; si se puede cooptar un poder por otro poder del Estado, como la Justicia, poniendo jueces de la Corte Suprema por decreto", reprochó.

Lousteau advirtió que esas decisiones presidenciales después "habilitan cosas que linderan con el peligro". Puso como ejemplo, una situación vivida el pasado lunes por ocho integrantes de Evolución que fueron demorados por la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) mientras iban en un "camión que tiene toces" en una campaña contra Milei.

"Eso no me parece bien, me parece condenable", señaló y manifestó que ese tipo de situaciones "van degradando la calidad democrática, van degradando derechos".

Sin embargo se distanció del kirchnerismo, a quien le atribuyó tildar de "fascista" a Milei. "Es temprano para decir eso", sostuvo pero dijo que el Presidente tiene "algunos comportamientos en donde el desdeña la división de poderes, donde ataca al periodismo, ataca al que piensa distinto". Además, agregó que a Milei "no le gustan los matices ni las preguntas".

Ficha Limpia

El senador que vio cómo la semana pasada se caía el proyecto Ficha Limpia en el Congreso tras votar de forma positiva por el proyecto, apuntó contra los "diputados que se visten con Ficha Limpia y no pueden explicar su patrimonio". Al pedir Novaresio que le mencione algún caso, nombró al jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

"La verdad es que vemos eso", lamentó y volvió a distanciarse del PRO: "Discrepo mucho con el PRO: la corrupción del gobierno pasado pasado, sí; la corrupción del gobierno presente, no".

Y ejemplificó sobre el accionar del PRO: "En el caso $LIBRA se vota en contra de la comisión investigadora, en contra de la interpelación a Karina Milei".





La mirada sobre la política

"Hay que diferenciar hacer política de tener un cargo", expresó Lousteau y confió: "No me desvela el cargo, he tenido cargos y los he dejado".

Por otro lado, lamentó que "el nivel de discusión en Argentina y en el mundo se ha transformado en algo donde hay muy poco debate". "Hay una pulsión social en el mundo por cuestionar a las instituciones que nos trajeron desde el fin de la Posguerra hasta acá, y se está eligiendo líderes que a fin de modificar esas instituciones las rompen".