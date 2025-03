Lula Levy, la candidata de Lousteau, comenzó la campaña: "Tenemos problemas más graves que el olor a pis"

“Tenemos dos políticas que nos preocupan y nos angustian porque hacen daño: por un lado, la política nacional de crueldad y, por el otro, la política local de indiferencia, donde pareciera que los que nos gobiernan lo hacen desde otro planeta”, afirmó Levy.

En otro sentido la candidata de Evolución sostuvo: “La inseguridad es uno de los problemas principales, yo camino la calle y sé los problemas que pasa la gente. Queremos renovar las caras que vemos hace mucho tiempo porque la problemática es grande”.

Embed

“Uno de los principales proyectos es mejorar la Ciudad Universitaria, poder combinar la excelencia con la Universidad, de que me sirve tener el título si no puedo conseguir trabajo. Yo vengo de la Facultad de Ciencias Económicas, tengo 29 años, trabajo en un estudio contable y me sumo al proyecto de Evolución por estos temas”, sostuvo.

“Presidí el centro de estudiantes, vengo de la política universitaria y tenemos esta posibilidad de transformar la Ciudad y este es un desafío muy grande. Queremos ver que voces entran en la legislatura”, cerró la candidata de Evolución.