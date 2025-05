Furia volvió a cargar contra Catalina Gorostidi y desató una nueva polémica: "No merece..."

Y remarcó: "Además, querían que entre con Cata y yo con ella no voy a compartir absolutamente nada”.

Luego, el movilero le comentó: "Cata te chicaneó mal, dijo que quizás salís de vuelta por la puerta giratoria". "Creo que no hay que contestar. A palabras necias, oídos sordos. Que siga rascando la olla", disparó la tatuada.

"Está bueno que una artista se forme y no que trate de sacarle la fama a otros y es lo que viene haciendo hace más de un año. Se quedó sola, porque hay un montón de compañeros que están saliendo hablar y ahora le rasca la fama a otros compañeros nuevos", agregó.

En otra parte de la nota, aseguró: “Todos trataron de ayudarla y estar con ella, pero la realidad es que la mina siempre te termina pagando de mala manera”.

"Si está Cata, vos no estás", le dijo Riva Roy a la ex Gran Hermano. “Perderé laburos, perderé lo que sea, pero no comparto, no me interesa. No me voy a sentar en un lugar en el que tenga que compartir con esa persona porque no merece ni siquiera dos minutos de cámara”, le respondió de manera contundente.

Tras conocer que tiene VIH, El Villano contó la verdad de su relación con Catalina Gorostidi

En un video en su cuenta de Instagram, El Villano sorprendió a todos al contar que fue diagnosticado con VIH.

"Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video. No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien", detalló el artista.

Tras los dichos del Villano, algunos usuarios en las redes sociales recordaron que Catalina Gorostidi había tenido un romance con el cantante y advirtieron que probablemente iba a tener que hacerse análisis clínicos.

Ante el revuelo por ser mencionada, la ex Gran Hermano habló en sus historias en Instagram sobre su vínculo con Jonathan Müller, su verdadero nombre. "Me están llegando millones de mensajes. Quiero aclarar una sola cosa. Con El Villano hicimos un videoclip. Nunca estuve con él. Lo vi dos veces en mi vida. Nunca salí con él. Nunca pasó nada. Espero que esté muy bien. Usen proteccións siempre", dijo en su descargo.

El Villano estuvo en DDM (América TV), desmintió haber tenido un romance con Cata, pero aclaró que fue ella la que estaba interesada en conquistarlo. "Le mando un beso. Es divina. No tuvimos nunca nada. Sacamos una canción con ella, hicimos el videoclip", precisó.

Más allá de esa aclaración, el artista deslizó que, tal vez, ella esté enojada porque él la rechazó. "Se enojó conmigo porque cuando salió de la casa ella tenía una intención conmigo y yo le decía ‘tengo mi compañera, estoy en otra’", completó.