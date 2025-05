Guillermo Francos volvió a aclarar la caída de Ficha Limpia: "Fue el Gobierno el que impulsó la ley"

En A24, con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, Francos reconoció: “No tengo una encuesta para saber cómo impacta Ficha Limpia”, y apuntó contra Macri y Lospennato: “Hablé sobre la exposición pública del ex presidente y la legisladora, que me pareció que hacer campaña sobre esto, acusando al presidente Mieli, cuando fue él quien impulsó lely, no corresponde”.