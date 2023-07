Malena Galmarini cruzó al intendente de Tigre, Julio Zamora, y lo acusó de cometer un delito

"Yo nunca tuve ningún problema, cada vez que hablé del tema dije quiero competir y compito con todos los que quieran competir. No es importante tener o no PASO, pero él había cometido más que una irregularidad, en realidad cometió un delito, porque en Buenos Aires no están permitidas las colectoras y menos las colectoras espejo", expresó Galmarini en radio Diez.