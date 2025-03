Manes dio más detalles de la pelea con Caputo: "Me pegaron dos cortitos y me puso la mano en la cara"

"Me dijo básicamente que me va a tirar todo el Estado encima, me dijo que lo iba a escuchar, que yo no estoy limpio. Me dijo eso: 'Vos no podés hacer eso que hiciste, porque para hacerlo vos tenés que estar limpio'. Yo le respondí que estoy limpio", recordó Manes y recalcó que fue golpeado por Santiago Caputo. "Me pegaron dos cortitos, me puso la mano en la cara".

"Si le pasa a un diputado de la Nación, esto le puede pasar a un periodista honesto que investiga al poder, a un policía honesto quiere desarmar a la policía corrupta, si a un diputado con la Asamblea Legislativa, con las cámaras, lo amenazan y le pegan", añadió.

"Pienso qué raro todo, muy tenso. Pasó. Agarro la mochila, había llevado la Constitución, un celu para grabar con trípode... por que fijate la locura, los periodista no podían entrar. Salgo solo porque Marcela Coli, de La Pampa, los otros se quedaron atrás del bloque nuestro, agarró un pasillo para irme, y de la escalera veo como una patota, como una barrabrava, vi una banda, con Caputo sacado, desaforado, y me pechea", dijo.

"Ya la amenaza verbal y física fue insólita, me quedo sorprendido. Ellos querían que reaccione. Me pone la mano acá y se va como diciendo: 'Sos una basura', la sensación fue esa", se lamentó.

En ese punto, sostuvo que luego que el asesor presidencial se retira, se acerca otra persona que tapa la cámara, lo pechea y le pone "dos cortitos" a la altura de las costillas. "No me preocupan los cortitos, sino que se amenace a un diputado del Congreso por pensar distinto y por pedir que el Presidente no nombre en la corte a dos jueces por decreto, porque sino esto es un show de ellos, algo fachistoide", cerró.