Encuentro en Bariloche: Caputo viajó al Foro de Llao Llao y se reunió con la reina Máxima

Máxima Zorreguieta, llegó a Bariloche con una agenda cargada y un rol clave en el Foro Llao Llao, el encuentro empresarial más reservado de la Argentina. Lejos de una visita personal, su participación estuvo enfocada en la inclusión financiera, el acceso al crédito en economías inestables.

El evento, que se realizó en el tradicional Hotel Llao Llao, reunió a referentes del sector privado entre miércoles y viernes, en un espacio sin acceso a la prensa y con debates centrados en economía, tecnología y energía. Uno de esos encuentros fue con el ministro de Economía Luis Caputo.

En su rol como Defensora Especial del Secretario General de la ONU para la Salud Financiera, Máxima participó de reuniones cerradas con ejecutivos de bancos, fintech, agroindustria y energía. Allí se discutieron temas clave como la digitalización de servicios financieros, los medios de pago electrónicos y el acceso al crédito.

Embed Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas. @koninklijkhuis pic.twitter.com/R8UQRwDRuy — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 30, 2026

Además, la reina protagonizó una charla junto a Federico Braun, presidente de La Anónima, donde puso el foco en cómo ampliar el acceso a herramientas básicas como cuentas bancarias, ahorro y seguros. Su presencia aportó una mirada distinta al foro, al introducir la inclusión social dentro de un espacio históricamente centrado en negocios e inversiones.

La undécima edición del Foro Llao Llao, organizado por Eduardo Elsztain junto a la organización Endeavor, tuvo como ejes principales la inteligencia artificial y el desarrollo energético, con Vaca Muerta como protagonista.

La ausencia del presidente Javier Milei, que no confirmó su pese a haber sido invitado, fue uno de los temas más comentados entre los asistentes. Sin embargo, la presencia de Caputo fue la nota detallada del foro.

Captura Máxima Zorreguieta está en Bariloche.

Bariloche, mucho más que un destino para la reina

Para Máxima, la ciudad de San Carlos de Bariloche tiene un significado especial. La reina mantiene un fuerte vínculo con la Patagonia, donde posee la estancia Pilpilcurá, un lugar al que suele viajar con su familia.

Aunque esta vez su paso fue estrictamente laboral, su presencia dejó una marca distinta en el foro: poner en agenda a quienes no suelen estar en la mesa del poder económico.

Con su participación, el Foro Llao Llao sumó una dimensión poco habitual: la discusión sobre inclusión financiera en medio del debate por inversiones y crecimiento.