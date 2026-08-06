Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: a qué hora es y qué calles estarán cortadas

Caos de tránsito en Congreso: qué calles estarán afectadas
Se espera que la movilización provoque cortes totales y parciales en la zona del Congreso y complicaciones para circular durante buena parte del mediodía y la tarde.
Las principales arterias afectadas serán:
- Avenida Rivadavia.
- Plaza del Congreso y sus inmediaciones.
- Avenida Entre Ríos.
- Avenida Callao.
- Calles aledañas al Palacio Legislativo.
Las autoridades recomiendan evitar la zona y optar por caminos alternativos debido a las demoras previstas.
Cómo estará el tiempo durante la movilización
La protesta se desarrollará en una jornada marcada por una alerta por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Según el pronóstico, durante el mediodía y la tarde podrían registrarse lluvias, ráfagas de viento y un descenso de la temperatura, condiciones que podrían complicar tanto la concentración como los traslados.
Ante este escenario, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) antes de asistir a la movilización.