Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: a qué hora es y qué calles estarán cortadas

Caos de tránsito en Congreso: qué calles estarán afectadas

Se espera que la movilización provoque cortes totales y parciales en la zona del Congreso y complicaciones para circular durante buena parte del mediodía y la tarde.

Las principales arterias afectadas serán:

Avenida Rivadavia.

Plaza del Congreso y sus inmediaciones.

Avenida Entre Ríos.

Avenida Callao.

Calles aledañas al Palacio Legislativo.

Las autoridades recomiendan evitar la zona y optar por caminos alternativos debido a las demoras previstas.

Cómo estará el tiempo durante la movilización

La protesta se desarrollará en una jornada marcada por una alerta por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Según el pronóstico, durante el mediodía y la tarde podrían registrarse lluvias, ráfagas de viento y un descenso de la temperatura, condiciones que podrían complicar tanto la concentración como los traslados.

Ante este escenario, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) antes de asistir a la movilización.