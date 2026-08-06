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Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: a qué hora es y qué calles estarán cortadas

Organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles se movilizarán este jueves frente al Congreso mientras el Senado debate el proyecto. Será en el contexto de una alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA.

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Marcha contra la reforma de la Ley de Tierras: a qué hora es

Marcha contra la reforma de la Ley de Tierras: a qué hora es, dónde será y qué calles estarán cortadas
Leé también Ley de Tierras: ante la caída de votos aliados, el Gobierno retiró el capítulo de la venta a extranjeros
La negociación de última hora de Bullrich en el Congreso. (Foto: Senado).

En los últimos días, la convocatoria comenzó a multiplicarse en distintos puntos del país a partir del debate generado por la reforma, que será tratada este mismo jueves en el Senado.

Marcha contra la reforma de la Ley de Tierras: ¿a qué hora es la movilización?

La concentración comenzará a las 12 frente al Congreso de la Nación, en coincidencia con el inicio de la sesión del Senado en la que se debatirá el proyecto, considerado una de las principales iniciativas del oficialismo.

Mientras el Gobierno sostiene que los cambios buscan brindar mayor seguridad jurídica y fomentar las inversiones, las organizaciones convocantes aseguran que la reforma podría favorecer la concentración de tierras y la extranjerización de recursos estratégicos.

Caos de tránsito en Congreso: qué calles estarán afectadas

Se espera que la movilización provoque cortes totales y parciales en la zona del Congreso y complicaciones para circular durante buena parte del mediodía y la tarde.

Las principales arterias afectadas serán:

  • Avenida Rivadavia.
  • Plaza del Congreso y sus inmediaciones.
  • Avenida Entre Ríos.
  • Avenida Callao.
  • Calles aledañas al Palacio Legislativo.

Las autoridades recomiendan evitar la zona y optar por caminos alternativos debido a las demoras previstas.

Cómo estará el tiempo durante la movilización

La protesta se desarrollará en una jornada marcada por una alerta por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Según el pronóstico, durante el mediodía y la tarde podrían registrarse lluvias, ráfagas de viento y un descenso de la temperatura, condiciones que podrían complicar tanto la concentración como los traslados.

Ante este escenario, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) antes de asistir a la movilización.

En pocas palabras

  • Marcha frente al Congreso: Organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles se movilizarán este jueves contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que debate el Senado.
  • Detalles de la movilización: La concentración comenzará a las 12 frente al Congreso, con posibles cortes de tránsito en avenidas como Rivadavia y Entre Ríos, afectando la zona.
  • Contexto climático: La protesta se desarrollará bajo una alerta por tormentas en el AMBA, con pronóstico de lluvias, ráfagas de viento y descenso de temperatura.
Resumen generado por Thinkindot AI
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