Sin el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, qué vota el Senado este jueves

El capítulo sobre tierras había sido elaborado por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien promovía su aprobación desde comienzos de año. La iniciativa ya había sufrido modificaciones en las últimas horas, cuando Patricia Bullrich anunció que se contemplaría que ciudadanos extranjeros pudieran adquirir hasta el 25% de los terrenos de cada provincia, diez puntos más que el límite establecido por la normativa vigente.

La decisión de retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras se tomó este miércoles por la tarde, cuando quedó claro que no había consenso suficiente para avanzar. Así, el oficialismo buscó evitar que el punto trabara el tratamiento del resto del paquete.

Una sesión que comenzará con tensión

El debate en el Senado tendrá además un foco de conflicto desde el comienzo por los pedidos de dos legisladores para participar de manera remota. Se trata de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y del radical Flavio Fama.

Sagasti, que atraviesa un embarazo avanzado y tiene una recomendación médica de reposo, recibió el aval de la vicepresidenta Victoria Villarruel para participar de manera virtual. Sin embargo, la autorización deberá ser ratificada por el pleno del Senado, que tiene la decisión final sobre este tipo de resoluciones.

Anabel Fernández Sagasti y Victoria Villarruel protagonizaron una polémica por el pedido de la senadora para participar de manera virtual en la sesión. (Foto: archivo).

Fama, en tanto, también fue habilitado por Villarruel este miércoles para participar de manera remota debido a una operación de rodilla a la que fue sometido recientemente. Al igual que en el caso de Sagasti, su participación virtual deberá ser aprobada por el recinto.

Las decisiones generaron malestar en distintos bloques, mientras el oficialismo llega a la sesión después de resignar uno de los puntos más controvertidos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Qué se vota mañana

Ley de Manejo del Fuego: elimina una de las prohibiciones incorporadas en 2020

El proyecto modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, es uno de los puntos que podría generar mayor discusión ambiental.

Mientras el oficialismo plantea que busca proteger la propiedad privada sin afectar la preservación ambiental, sectores ambientalistas cuestionan la eliminación de restricciones incorporadas tras los incendios forestales de los últimos años.

La iniciativa propone cambios en la normativa sobre el uso de tierras afectadas por incendios. (Foto: archivo).

Las modificaciones son:

Se mantiene la prohibición de cambiar el uso de los bosques nativos incendiados , respetando la categoría de conservación asignada antes del incendio.

, respetando la categoría de conservación asignada antes del incendio. También obliga al Estado nacional, provincias y Ciudad de Buenos Aires a fortalecer políticas de prevención, investigación de incendios y restauración ambiental.

Sin embargo, deroga el artículo 22 de la Ley de Manejo del Fuego permitiendo -en caso de aprobarse el proyecto-, el uso de tierras rurales para otros fines inmobiliarios o desarrollos industriales, locales o extranjeros.

Ley de Expropiaciones: endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre bienes privados

El capítulo dedicado a la Ley de Expropiaciones concentra buena parte del espíritu del proyecto y modifica varios artículos de la Ley 21.499. Los cambios más importantes son:

Utilidad pública más restringida.

La declaración de utilidad pública deja de ser amplia y pasa a tener una interpretación restrictiva. Además, deberá identificar concretamente el objetivo perseguido y demostrar que la expropiación es necesaria, adecuada y proporcional.

Indemnización más favorable al propietario.

La compensación deberá calcularse sobre el valor de mercado del inmueble, incluir daños directos y, cuando corresponda, incorporar el lucro cesante debidamente probado. El monto será actualizado por inflación (IPC) e intereses hasta el pago efectivo.

No habrá expropiación sin pago previo.

El Estado no podrá tomar posesión del bien sin haber abonado previamente la indemnización completa.

Más herramientas para demandar al Estado.

El proyecto amplía la figura de la expropiación irregular, permitiendo reclamar cuando el Estado imponga restricciones tan severas sobre un bien que, en los hechos, priven al propietario de usarlo o disponer de él, aun cuando nunca haya existido una expropiación formal.

Limita las ocupaciones temporarias.

Las ocupaciones temporarias solo podrán justificarse por situaciones de necesidad objetiva y urgente, tendrán un plazo máximo de 90 días —prorrogable una sola vez— y siempre deberán ser indemnizadas.