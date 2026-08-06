Alerta naranja por tormentas en el AMBA: diluvia y se esperan ráfagas de hasta 90 km/h y una ola de frío

Durante la mañana y la tarde de este jueves el Servicio Meteorológico Nacional prevé:

Probabilidad de tormentas entre el 40% y el 70%.

Caída de granizo en forma localizada.

Actividad eléctrica intensa.

Ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h.

Lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

Un jueves dividido en dos etapas

El meteorólogo Sergio Jalfin a A24 explicó que el fenómeno tendrá dos momentos claramente diferenciados. Durante la mañana avanzarán chaparrones y tormentas intermitentes, algunas con fuerte actividad eléctrica.

"No es la única tormenta que nos va a afectar en la jornada. Esta es la primera tanda. Después, cerca del mediodía y las primeras horas de la tarde, llegará el frente frío y allí podrían desarrollarse tormentas todavía más fuertes", señaló.

El especialista indicó que las lluvias no serán continuas, sino que avanzarán por tandas durante buena parte del día. "Hasta las tres o cuatro de la tarde vamos a seguir teniendo chaparrones y tormentas intermitentes. Es un día para estar atentos", advirtió.

Demoras y posibles cancelaciones de vuelos

Uno de los sectores que podría verse más afectado será el transporte aéreo. Jalfin explicó que la intensa actividad eléctrica podría obligar a suspender temporalmente las operaciones en Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

"Cuando hay tormenta eléctrica dentro del radio de seguridad se paralizan todas las tareas en plataforma: no se carga combustible, no se mueve equipaje ni pueden subir o bajar pasajeros", explicó.

Por ese motivo, recomendó a quienes tengan vuelos programados consultar previamente con las aerolíneas por posibles demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

Después de las tormentas llegará el viento

Una vez que el frente frío atraviese el AMBA, el protagonismo pasará al viento. La formación de una ciclogénesis sobre el océano Atlántico favorecerá el desarrollo de un sistema de baja presión que intensificará la circulación del viento del sur.

Durante la tarde y la noche se esperan ráfagas de entre 60 y 70 km/h, especialmente sobre la Ciudad de Buenos Aires, el Río de la Plata y el este bonaerense.

La ciclogénesis es un proceso atmosférico mediante el cual se forma e intensifica un centro de baja presión. Si bien no constituye una tormenta por sí misma, suele potenciar lluvias, tormentas y fuertes vientos.

El frío polar dominará el fin de semana

El temporal dará paso rápidamente a un escenario completamente diferente. Tras el avance del frente frío ingresará un potente anticiclón, con presión superior a los 1040 hectopascales, que favorecerá la estabilidad atmosférica y el ingreso de aire muy frío.

Desde el viernes se espera:

Viernes: mínima de 5°C y máxima de 13°C .

mínima de y máxima de . Sábado: mínima de 7°C y máxima de 13°C .

mínima de y máxima de . Domingo: mínimas cercanas a 3° o 4°C y máximas de apenas 10° a 12°C.

El aire frío continuará durante los primeros días de la próxima semana, con heladas en distintos sectores de la región pampeana.

Un invierno atípico

Los especialistas destacan que este comportamiento meteorológico resulta poco habitual para esta época del año. Durante las últimas semanas se combinaron temperaturas superiores a las normales, elevada humedad y varios episodios de tormentas intensas.

El viernes pasado, la Ciudad de Buenos Aires registró uno de los eventos de lluvia más importantes de los últimos años, con acumulados que superaron ampliamente el promedio climático de julio.

Ahora, el escenario cambiará por completo con el ingreso de una masa de aire polar que estabilizará la atmósfera durante varios días.

Once provincias bajo alerta

Además del AMBA, el SMN mantiene alertas meteorológicas para distintas regiones del país.

Las advertencias por tormentas alcanzan sectores de:

Buenos Aires.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Córdoba.

Otras provincias del centro y noreste argentino.

En tanto, sobre la cordillera continúan vigentes alertas por nevadas intensas, mientras que otras zonas permanecen bajo advertencias por fuertes vientos.

Ante este panorama, el organismo recomendó: