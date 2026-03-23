A 50 años del golpe, habrá marchas a Plaza de Mayo por el 24 de marzo: horarios y recorridos

Por su parte, organizaciones sociales y políticas del conurbano bonaerense definieron puntos de encuentro en estaciones de tren y accesos, con salidas previstas entre las 12 y las 13 para trasladarse en grupo hacia la Ciudad.

También habrá concentraciones en la zona de 9 de Julio y Avenida de Mayo desde las 14, mientras que los sectores de izquierda marcharán con columnas propias desde distintos puntos del microcentro.

Acto central en Plaza de Mayo

El acto principal está previsto para después de las 16 horas en Plaza de Mayo, donde confluirán las distintas columnas y se realizarán las lecturas de documentos. Como es habitual, habrá más de un texto en función de las convocatorias diferenciadas.

Las consignas principales estarán centradas en los reclamos de memoria, verdad y justicia, junto con pedidos de apertura de archivos, juzgamiento de los responsables de la dictadura y restitución de identidades. También se sumarán consignas vinculadas a la coyuntura política actual.

En paralelo, se realizarán movilizaciones en distintas ciudades del país. En Córdoba y Rosario las marchas están convocadas para las 16 en plazas céntricas, en Mendoza comenzarán a las 18 y en Tucumán a las 17.

La jornada estará precedida por actividades culturales, ferias y debates que se desarrollan desde el fin de semana en distintos espacios, entre ellos la exESMA. Además, durante la noche del lunes se llevarán adelante vigilias con intervenciones artísticas y shows musicales, en una antesala de la movilización central.