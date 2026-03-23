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Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

A 50 años del golpe, habrá marchas a Plaza de Mayo por el 24 de marzo: horarios y recorridos

Organizaciones de derechos humanos, partidos y sindicatos convocan a una movilización masiva este 24 de marzo con actos y actividades en todo el país.

A 50 años del golpe

A 50 años del golpe, habrá marchas a Plaza de Mayo: horarios, recorridos y cortes

Al cumplirse 50 años del golpe militar de 1976, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales se movilizarán este martes hacia Plaza de Mayo y en distintos puntos del país en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

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En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria central concentrará a la mayoría de los espacios, aunque con esquemas organizativos diferenciados. Los organismos históricos y agrupaciones nucleadas en la Mesa Nacional marcharán a partir las 14 horas desde la intersección de Piedras y Avenida de Mayo.

En paralelo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizará su propia convocatoria desde las 13.30 horas en Diagonal Norte y Florida. Ambas movilizaciones confluirán en Plaza de Mayo, donde por la tarde se realizarán las lecturas de documentos.

golpe militar

Entre las columnas más extensas, La Cámpora iniciará su marcha a las 7 horas desde la exESMA, en Avenida del Libertador y Besares. Desde allí avanzará hacia el domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria y luego continuará hacia el centro porteño.

Por su parte, organizaciones sociales y políticas del conurbano bonaerense definieron puntos de encuentro en estaciones de tren y accesos, con salidas previstas entre las 12 y las 13 para trasladarse en grupo hacia la Ciudad.

También habrá concentraciones en la zona de 9 de Julio y Avenida de Mayo desde las 14, mientras que los sectores de izquierda marcharán con columnas propias desde distintos puntos del microcentro.

Acto central en Plaza de Mayo

El acto principal está previsto para después de las 16 horas en Plaza de Mayo, donde confluirán las distintas columnas y se realizarán las lecturas de documentos. Como es habitual, habrá más de un texto en función de las convocatorias diferenciadas.

Las consignas principales estarán centradas en los reclamos de memoria, verdad y justicia, junto con pedidos de apertura de archivos, juzgamiento de los responsables de la dictadura y restitución de identidades. También se sumarán consignas vinculadas a la coyuntura política actual.

En paralelo, se realizarán movilizaciones en distintas ciudades del país. En Córdoba y Rosario las marchas están convocadas para las 16 en plazas céntricas, en Mendoza comenzarán a las 18 y en Tucumán a las 17.

La jornada estará precedida por actividades culturales, ferias y debates que se desarrollan desde el fin de semana en distintos espacios, entre ellos la exESMA. Además, durante la noche del lunes se llevarán adelante vigilias con intervenciones artísticas y shows musicales, en una antesala de la movilización central.

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