Milei se prepara para los nuevos vetos y ya busca apoyo en Diputados para frenar las leyes votadas por el Senado

El jefe de Gabinete confirmó que, por un lado, el Gobierno va a intentar volver a convencer a los “87 diputados héroes”.

Por otro, Francos confirmó que el Gobierno buscará dar la pelea para declarar ilegal la sesión del Senado que votó la ley presenntada por los gobernadores que redirecciona fondos ATN a las provincias.

Sesion-diputados-1-octubre-2024-Martin-menem.webp

“Está claro que el presidente apunta a que estas leyes que se aprobaron ayer no tienen, las que hacen a jubilaciones, no tienen indicado cómo se financian y por la ley de administración financiera, eso no es legal, no se puede hacer. Entonces va a judicializar en ese punto”, adelantó Francos en declaraciones radiales.

El jefe de Gabinete tampoco descartó la posibilidad de cuestionar la legalidad de la sesión autoconvocada por los senadores y el rol de la vicepresidenta:

Agregó que “después veremos los antecedentes sobre cómo se originaron esas leyes y si podemos, si corresponde, plantear otras objeciones, que nosotros las tenemos, habrá que ver si son procedentes o no en función de cómo se armó el tratamiento de la ley en el Senado, de la autoconvocatoria a la comisión, desde la autoconvocatoria a la sesión del Senado, veremos si eso también procede o no procede” pero aclaró que “no vamos a hacer nada que no corresponda, o como decía el opinante, que incurra el Estado en gastos innecesarios”.

Ahora Francos dice que “no está todo roto” entre Milei con Villarruel y los gobernadores

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió al Jefe de Gabinete de Milei, Guillermo FRancos en su despacho en el Senado, en una reunión previa a la sesión especial por el informe de gestión. Foto Senado.jpeg

El gobierno salió a bajarle el tono a la polémica entre el presidente Javier Milei con la vicepresidenta Victoria Villarruel y los gobernadores, un día después de la nueva derrota sufrida por el oficialismo en el Senado que puso en duda el clima de gobernabilidad y la continuidad del plan económico que tiene el superávit fiscal como principal variable.

“Nunca creo que esté todo roto. Siempre creo que hay posibilidades de conversar, de hecho conversamos permanentemente con los gobernadores”, salió a aclarar el jefe de Gabinete, Guillermo Francos este viernes, luego de las duras críticas lanzadas por el presidente Milei a los mandatarios provinciales a los que trató de ratas de la casta y puso en duda que la calificación de “traidora” esté dirigida a Victoria Villarruel.

Francos aseguró que a pesar del clima de confrontación de la Casa Rosada con las provincias por el ajuste de la coparticipación, “incluso con algunos gobernadores vamos a tener acuerdos electorales. De modo que las posibilidades de conversación están, siempre, siempre abiertas”, señaló.