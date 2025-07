En plena batalla por sus hijas Wanda Nara confesó si hoy tiene diálogo con Mauro Icardi

Wanda 1

En tanto, frente a la pregunta de otro usuario que quiso saber si actualmente está peleada con Maxi López, nada menos que el padre de sus hijos varones, una vez más la mayor de las Nara fue contundente. "No. Él estuvo en mi peor momento cuando me enfermé, llegó primero que nadie al país para acompañarme y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho", señaló firme.

Y agregó con un sutil mensaje subliminal: "Tenemos chats con cada uno de los nenes y hablamos todos los días por los chicos. A pesar de la distancia yo lo hago participar en todo. Muchos años hablé a escondidas, hoy hacemos video llamada cuando cenamos para que los chicos lo sientan en casa".

El intento de Wanda Nara por recuperar la relación de sus hijas con Mauro Icardi

A esa altura de la interacción con sus casi 18 millones de seguidores, Wanda Nara eligió responder si actualmente mantiene algún tipo de contacto con su último exmarido y padre de sus hijas, Mauro Icardi. Allí sorprendió a todos ante si tajante "Sí".

Al que le sumó una pormenorizada descripción de su nueva actitud para con el futbolista, dejando en claro su mejor predisposición para que las nenas y él puedan tener un contacto fluido. "Le informo, mando fotos y videos de las chicas. Me comprometí a que libremente pueda hacer llamadas todos los días y a la hora que él prefiera. Y a llevarlas a Italia o donde acordemos, cuando mi trabajo me lo permita para que puedan estar con él", afirmó en lo que significa un avance sideral en el feroz enfrentamiento que mantienen desde noviembre pasado.

Asimismo, como si fuera una nueva Wanda, reconoció: "Trabajo mucho con ellas para que no vuelva a pasar lo de la última vez. Son muy pegadas a mí y es mi responsabilidad que se sientan bien al ir con él. Y así será. Pasó todo muy de golpe y los chicos tienen otros tiempos para aceptar situaciones o elecciones de los adultos. Me pongo en su lugar y no podría vivir feliz lejos de mis hijas. Se lo hice saber que cuenta conmigo".

Por último, sobre si está abierta a una nueva relación amorosa, Wanda volvió a ser clara poniendo lo material como su prioridad absoluta en este momento de su vida. "Estoy muy feliz así. Me encanta lo exclusivo en bolsos, autos y ropa. Pero hoy no le puedo dar a nadie exclusividad. Ni tampoco la pido. Quiero y siento que puedo comprar todo lo que me proponga, menos la libertad que es lo que más alegrías me da. Nadie nunca más me pondrá un candado y a nadie le quiero dar mi llave. El problema que es adictivo", concluyó tajante y siendo más fiel que nunca a ella misma.