El Gobierno ahora busca bajar la tensión con los gobernadores y cree que algunos podrían apoyarlo en el Senado

En la Casa Rosada esperan retomar el diálogo haciendo entender a los mandatarios que esos proyectos que representan aumentar el gasto un 2,5 % del PBI, será imposible de aplicar.

En ese marco, Milei avisó que vetará el proyecto si se convierte en ley y también lo judicializará, si el Congreso rechaza su veto. Sin embargo, en Casa Rosada insistieron en que esta polémica no da por cerrado el diálogo político y por ahora no afectaría la mesa de debate del Consejo de Mayo.

En un mensaje encriptado a los gobernadores, desde Balcarce 50 dicen no descartar retomar el diálogo más adelante, siempre y cuando los gobernadores no apoyen los otros proyectos que busca sancionar con fuerza de ley la oposición, como el aumento a las jubilaciones del 7% que ya tiene media sanción de Diputados, la moratoria previsional, el financiamiento del Garrahan y el programa de Discapacidad, entre otros.

Estos tres últimos proyectos en la Casa Rosada especulaban con que no tengan el apoyo de los senadores que responden a los gobernadores más dialoguistas, lo que reabriría la puerta al diálogo con la Casa Rosada.

El plan serviría como punto de negociación con las provincias, para sostener la gobernabilidad, admiten en Casa Rosada ante la consulta de A24.com, en medio de las tensiones políticas que volvieron a atribuir al año electoral.

En Casa Rosada daban por hecho la media sanción este jueves de las leyes presentadas por los gobernadores, pero esperan que los mismos no apoyen las otras de la oposición. Por eso dicen, veremos, hay que esperar, no es todo blanco y negro, y que no hay ruptura definitiva.

El Gobierno espera que un grupo de gobernadores ordene no votar esta tarde los proyectos que ya tienen media sanción. Los mandatarios que integraban Juntos por el Cambio buscarán dividir la sesión y apoyar solamente las iniciativas para incrementar los fondos que reciben las provincias y que, señalan, solo tienen un costo fiscal del 0.11% del PBI, admitieron fuentes oficiales.

Los gobernadores que integraron la ex coalición de Juntos por el Cambio, y hoy se muestran más dialoguistas con el gobierno son: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA).

Todos mantuvieron el miércoles una reunión virtual junto a sus senadores y aliados parlamentarios y resolvieron no acompañar la votación de los proyectos que ya tienen media sanción como el aumento del bono jubilatorio, la moratoria previsional y emergencia en Discapacidad, porque, aseguran, en línea con Milei, que “atentan contra el equilibrio fiscal”.

Por eso, en las horas previas a la sesión convocada para las 14 en el Senado, los aliados del Gobierno intentaban dividir el debate en dos para, luego de un cuarto intermedio, los senadores puedan tratar los proyectos que consensuaron entre los 24 gobernadores para modificar la coparticipación federal a las provincias.

¿Qué dijo Guillermo Francos sobre la acusación de Milei contra los gobernadores?

guillermo francos y los dólares .jpg

Francos rechazó el proyecto presentado por los 24 gobernadores, que este jueves trataba el Senado que establece que sean las provincias las que decidan para qué se usan esos ATN y no la Nación.

“Los ATN se utilizaron con los incendios, se utilizaron con las inundaciones, se utilizaron con las tormentas y a cada provincia le hemos asignado fondos en función de lo que piden para emergencias. Pero no es para distribuir a todas las provincias conforme a lo que ahora piden los gobernadores de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal”, señaló tras remarcar que los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo comprometiéndose a adherir al plan de superávit fiscal como eje central del plan del Gobierno.

“La posición del Gobierno Nacional con respecto al equilibrio fiscal fue planteada por el presidente a los gobernadores, a la totalidad de los gobernadores, a los dos o tres días de asumir”, recordó este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos en declaraciones radiales, en la previa a la sesión del Senado, en la que seguramente se aprobará el proyecto para aumentar las transferencias a las provincias que rechaza Milei.

Francos remarcó que Milei ya les había advertido a los gobernadores sobre lo duro que iba a ser sostener el superávit fiscal, cuando firmaron el Pacto de Mayo. “La relación con los gobernadores ha sido razonable, con algunos no muy buenas, con otros buena, tratando de llevar adelante el programa de gobierno”, planteó

El jefe de Gabinete defendió la denuncia de Milei contra los gobernadores, al señalar que “el presidente plantea esto, porque todos los gobernadores se han unido detrás de esos objetivos y esos objetivos rompen el equilibrio fiscal y eso el presidente, como lo ha dicho con mucha claridad y firmeza, las leyes se van a vetar, si se insisten se judicializará. La intención del gobierno es mantener y sostener el equilibrio fiscal que es la base de toda la política económica”.