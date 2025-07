El contundente mensaje de Bullrich a Villarruel en medio de la sesión del Senado: "Levántese..."

"Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", intimó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un mensaje a Villarruel a través de la cuenta oficial en X.