Nueva medida: el gobierno saca el nombre de Néstor Kirchner de un emblemático edificio público

Villarruel retiró el busto del ex presidente Néstor Kirchner del Senado

A fines de febrero, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo varios cruces con legisladores del Frente de Todos, entre otros temas, por la quita de un busto de Néstor Kirchner en uno de los salones del Congreso, durante la sesión preparatoria en la que se re-eligieron a las autoridades del Senado.

Busto de Néstor Kirchner en el Senado 2.jpg El busto de Néstor Kirchner que el Gobierno sacó del Senado (Foto: archivo).

"¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchner que lo hicieron desaparecer?", preguntó el jefe del interbloque mayoritario, José Mayans,

La titular del Senado le respondió que, previo a ese momento, desde el Gobierno se que había sido trasladado a la sección de Archivo de la Cámara. Y lanzó: "Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Y le recuerdo que ustedes no quisieron poner el busto de la exvicepresidenta (y luego presidenta de la Nación, María Estela) Martínez de Perón".