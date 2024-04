Oscar Zago anunció que se va de la bancada libertaria y formará una propia

Caso contrario, liderará una bancada independiente, aunque aliada al Gobierno. Esto podría poner en riesgo votos significativos para el oficialismo en leyes trascendentales.

En este contexto Zago explicó: “Yo sigo perteneciendo al frente, con mi partido político. Mi partido político hará un bloque seguramente, conversaremos con los diputados que tenemos, que son dos más, con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y veremos si vamos a ser dentro del bloque como nos llamamos que somos MID. Se hará un interbloque y podrá funcionar como funciona el PRO, que tiene bloque e interbloque".

"Si se acepta esa posición bien, y si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente de la Nación desde nuestro bloque”, afirmó.

El escándalo que desató el quiebre

Ayer por la noche, luego del escándalo por la fallida designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, el bloque oficialista convocado de urgencia por Martín Menem decidió remover a Zago de su cargo por haberse "cortado solo" en la postulación de Pagano y por haber participado de la votación, que luego quedó invalidada, porque el presidente de la Cámara de Diputados la había suspendido previamente.

En la reunión de la comisión, Zago incluso dejó mal parado a Menem al sostener que se había enterado de la decisión de levantar esa sesión al mismo tiempo que el resto de los diputados presentes.

La indisciplina partidaria le costó caro al expresidente del bloque, ya que por la noche los 36 diputados presentes en el cónclave de La Libertad Avanza decidió su reemplazo por el cordobés Gabriel Bornoroni.

gabriel-bornoroni-20240410-1783372.jpg Diputados de LLA sin Zago ni Pagano. (Foto: archivo)

Zago insistió en que lo actuado ayer fue “válido”

Zago explicó que había recibido el aval para promover a Pagano como titular de Juicio Político el sábado pasado de parte del propio presidente Javier Milei.

“El Presidente de la Nación no se mete en estas cuestiones, solo da el ok como me lo dio el sábado y se lo dio a la diputada Marcela Pagano. Después, algunos interpretan que la opinión del Presidente es otra. Bueno, que se hagan cargo los que interpretan otras cuestiones. O le mienten en algún caso al Presidente”, disparó Zago en declaraciones radiales.

Pese a que Menem invalidó la reunión de Juicio Político en la que se eligieron autoridades e hizo una nueva citación para el jueves que viene, Zago insistió en que lo actuado ayer fue “válido” y que las autoridades de la Cámara “se equivocaron en el funcionamiento”.

El diputado recordó que a las 10.59 de ayer, es decir, un minuto antes del inicio de la reunión de Juicio Político, los integrantes de la comisión recibieron un email en sus casillas en el que se notificaba de la suspensión de la convocatoria.