Paro en aeropuertos: ATE suspendió la medida de fuerza de 48 horas

Tanto el Aeroparque Jorge Newbery como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza mantenían su actividad habitual durante las primeras horas de la mañana, mientras avanzaban las conversaciones entre el Gobierno y el sindicato.

La situación podría modificarse en las próximas horas, dependiendo del resultado de la negociación.

Qué había anunciado ATE

ATE había convocado a una medida de fuerza de 48 horas para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en reclamo de mejoras para los trabajadores de la ANAC.

El conflicto incluye pedidos vinculados con los salarios, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento de las áreas operativas y de fiscalización de los aeropuertos. La protesta había sido planteada en dos franjas horarias por jornada: de 9 a 12 y de 18 a 21.

Ahora, el inicio de la primera franja quedó suspendido mientras continúa la negociación entre las partes.

La negociación que puede definir el futuro del paro

La definición de ATE se produjo prácticamente sobre el horario previsto para el comienzo de la medida de fuerza.

El gremio mantiene conversaciones con funcionarios del Gobierno para intentar alcanzar un entendimiento. En caso de que no haya acuerdo, la protesta podría ser pospuesta y retomada en una nueva fecha.