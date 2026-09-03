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Paro en aeropuertos: ATE suspendió la medida de fuerza de 48 horas

El gremio y el Gobierno mantienen una negociación de último momento que podría modificar el cronograma de la protesta. Mientras tanto, la actividad en Aeroparque y Ezeiza se mantiene con normalidad.

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Paro en aeropuertos: ATE suspendió la medida de fuerza prevista para hoy

Paro en aeropuertos: ATE suspendió la medida de fuerza prevista para hoy
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Los gremios consideraron insuficiente la propuesta presentada por el Gobierno en la paritaria nacional. (Foto: archivo)

La decisión se tomó mientras representantes del gremio mantienen negociaciones de último momento con el Gobierno. Según la información conocida esta mañana, si las conversaciones no llegan a un acuerdo, la protesta podría ser reprogramada para otra fecha.

La suspensión alcanza, por el momento, al paro que debía comenzar a las 9. Todavía resta definir qué ocurrirá con el resto del cronograma anunciado por los trabajadores de la ANAC.

Cómo están funcionando Aeroparque y Ezeiza

En medio de la incertidumbre por la medida de fuerza, la operación en los principales aeropuertos del Área Metropolitana se desarrolla con normalidad.

Tanto el Aeroparque Jorge Newbery como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza mantenían su actividad habitual durante las primeras horas de la mañana, mientras avanzaban las conversaciones entre el Gobierno y el sindicato.

La situación podría modificarse en las próximas horas, dependiendo del resultado de la negociación.

Qué había anunciado ATE

ATE había convocado a una medida de fuerza de 48 horas para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en reclamo de mejoras para los trabajadores de la ANAC.

El conflicto incluye pedidos vinculados con los salarios, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento de las áreas operativas y de fiscalización de los aeropuertos. La protesta había sido planteada en dos franjas horarias por jornada: de 9 a 12 y de 18 a 21.

Ahora, el inicio de la primera franja quedó suspendido mientras continúa la negociación entre las partes.

La negociación que puede definir el futuro del paro

La definición de ATE se produjo prácticamente sobre el horario previsto para el comienzo de la medida de fuerza.

El gremio mantiene conversaciones con funcionarios del Gobierno para intentar alcanzar un entendimiento. En caso de que no haya acuerdo, la protesta podría ser pospuesta y retomada en una nueva fecha.

En pocas palabras

  • Paro de ATE: La medida de fuerza de 48 horas en aeropuertos fue suspendida momentáneamente.
  • Negociaciones clave: El gremio ATE mantiene tratativas de último momento con el Gobierno nacional.
  • Actividad normal: Aeroparque y Ezeiza operan sin alteraciones, a la espera de definiciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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