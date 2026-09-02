Netflix estrena Mis muertos tristes, la miniserie de 4 capítulos basada en cuentos de Mariana Enriquez

(Créditos: Netflix).

¿De qué trata Mis muertos tristes en Netflix?

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

(Créditos: Netflix).

Ficha técnica de Mis muertos tristes

Dirección: Pablo Larraín

Pablo Larraín Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete

Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso

Álvaro Cabello y Cristián Donoso Dirección de fotografía: Sergio Armstrong

Sergio Armstrong Diseño de producción: Rodrigo Bazaes

Rodrigo Bazaes Asistente de dirección: Waldo Salgado

Waldo Salgado Dirección de producción: Alejandro Wise

Alejandro Wise Protagonizada por: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez

Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez

(Créditos: Netflix).

Netflix estrena la miniserie Mis muertos tristes