En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
ESTRENOS

Netflix estrena Mis muertos tristes, la miniserie de 4 capítulos basada en cuentos de Mariana Enriquez

La serie de cuatro episodios, protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, llegará a Netflix.

Banner Seguinos en google DESK
Netflix estrena Mis muertos tristes

Netflix estrena Mis muertos tristes, la miniserie de 4 capítulos basada en cuentos de Mariana Enriquez. (Créditos: Netflix)

Netflix presenta el arte principal de Mis muertos tristes, la nueva serie de cuatro episodios basada en los cuentos de la premiada escritora argentina Mariana Enriquez.

Leé también José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española
José Coronado brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 capítulos. (Foto: Archivo)

Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, y protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, la miniserie celebrará su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de su estreno en Netflix el 24 de septiembre.

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

La historia, que articula la narración tomando pasajes y personajes de varias obras de Enriquez, sigue a Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

Mis muertos tristes se estrena globalmente el 24 de septiembre, sólo en Netflix.

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

¿De qué trata Mis muertos tristes en Netflix?

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

Ficha técnica de Mis muertos tristes

  • Dirección: Pablo Larraín
  • Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete
  • Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso
  • Dirección de fotografía: Sergio Armstrong
  • Diseño de producción: Rodrigo Bazaes
  • Asistente de dirección: Waldo Salgado
  • Dirección de producción: Alejandro Wise
  • Protagonizada por: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez
  • Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez
(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

Netflix estrena la miniserie Mis muertos tristes

En pocas palabras

  • Netflix estrena la miniserie "Mis muertos tristes", basada en cuentos de Mariana Enriquez.
  • La serie de 4 episodios, dirigida por Pablo Larraín, debuta en el Festival de San Sebastián y llega a la plataforma el 24 de septiembre.
  • Protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi, narra la historia de una médica que puede ver muertos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie Mercedes Morán Dolores Fonzi
Notas relacionadas
Ricardo Darín brilla en Netflix con su nueva película y la presenta en el Festival de San Sebastián
Netflix estrenó la serie corta más esperada del año y apenas tiene 7 episodios para maratonear
Netflix anuncia una serie íntima que explora la vida y legado de Matthew Perry

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar