Paro en aeropuertos: el Gobierno intimó a ATE a garantizar el 75% de los servicios

Para fundamentar la decisión, la Secretaría de Trabajo hizo referencia a la normativa vigente, entre ellas las leyes 27.161 y 25.877, además de la Ley de Modernización Laboral 27.802. Esta última establece un piso del 75% de la prestación habitual cuando un conflicto afecta servicios esenciales. Dentro de esa categoría se encuentra incluida la navegación aérea nacional.

En tanto, ATE había anunciado que la protesta se desarrollará durante dos franjas horarias cada día: de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto el jueves 3 como el viernes 4 de septiembre.

Durante esos períodos, el sindicato informó que se mantendrán únicamente los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y los correspondientes a servicios oficiales.

El reclamo de los trabajadores de la ANAC

El conflicto sindical no se limita al paro anunciado para esta semana. Desde ATE sostienen que existe un deterioro de las condiciones laborales y reclaman una respuesta del Gobierno a una serie de demandas que, según el gremio, permanecen sin resolución.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la situación salarial de los trabajadores y aseguró que los ingresos no reflejan las responsabilidades que tienen quienes desempeñan funciones dentro del sistema aeroportuario.

El dirigente también denunció que el Gobierno incumple acuerdos paritarios desde enero y señaló que hubo un desfinanciamiento de las áreas operativas y de fiscalización de los aeropuertos.

“Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”, advirtió Aguiar.

Desde el sindicato sostienen, además, que los trabajadores de la Administración Pública Nacional acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Los tres reclamos que plantea ATE

En este escenario, el gremio presentó tres pedidos centrales al Gobierno.

El primero es que se paguen los salarios con los incrementos correspondientes a los adicionales extra paritarios que ya habían sido acordados. También exige la apertura de la paritaria sectorial y reclama financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), además de los trabajos de fiscalización que se realizan en los aeropuertos.

ATE sostiene que la falta de recursos afecta especialmente a las áreas que cumplen funciones vinculadas con la seguridad y el funcionamiento de las terminales aéreas.

La situación de Ezeiza, otro punto de conflicto

Dentro de los reclamos aparece además una situación puntual relacionada con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El sindicato cuestionó el proyecto de refacción y ampliación de la terminal y aseguró que las partidas presupuestarias del área involucrada no fueron actualizadas.

Según la posición de ATE, la falta de recursos podría comprometer las condiciones necesarias para llevar adelante esas tareas y generar dificultades tanto para los trabajadores como para los pasajeros.

El gremio había advertido que, si no recibe respuestas antes del comienzo de la medida de fuerza, el conflicto podría prolongarse más allá de las 48 horas previstas para este jueves y viernes.