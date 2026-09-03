Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con críticas al Gobierno: "No se escucha al pueblo"

En su mensaje, Gianni reconoció algunos de los objetivos económicos impulsados por el gobierno de Javier Milei. Señaló que era necesario ordenar la macroeconomía, modificar el rumbo económico y terminar con años de desequilibrios.

Sin embargo, marcó un límite respecto del impacto que ese proceso tiene sobre la situación cotidiana de la población. “La macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino”, planteó.

La dirigente sostuvo que el Gobierno se había “olvidado de la gente” y defendió su decisión de recorrer distintos barrios de la provincia de Buenos Aires, una actividad que -según reveló- había generado cuestionamientos dentro del propio espacio.

Para Gianni, recorrer el territorio no significa estar permanentemente en campaña sino cumplir con la tarea para la que fue elegida. En ese sentido, reclamó una política con mayor presencia territorial y advirtió que los dirigentes no deberían acercarse a los vecinos únicamente durante los procesos electorales.

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con críticas al Gobierno. (Foto: archivo)

“La política no puede ser un negocio personal”

Otro de los pasajes más duros del comunicado estuvo dirigido al funcionamiento interno de la política. La salida se da en medio de un enfrentamiento con el titular del espacio político en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, a quien acusó por "preocuparse más por el poder y los negocios que por los vecinos".

Gianni sostuvo que “la política no puede ser un negocio personal” y afirmó que no está dispuesta a aceptar que se utilice como una herramienta para realizar negocios con el poder de turno o simplemente para acceder a cargos.

La concejal aseguró que trasladó sus cuestionamientos internamente antes de tomar la decisión de abandonar LLA. “Lo hice saber. Lo advertí. Pedí respuestas. Lo informé muchas veces y en todos los niveles que correspondían. No recibí respuesta alguna”, manifestó.

Según su interpretación, el silencio frente a esos reclamos terminó siendo también una respuesta y contribuyó a acelerar su salida.

El narcotráfico y la inseguridad en La Matanza

Gianni también utilizó su salida para advertir sobre la situación que atraviesan distintos barrios del conurbano bonaerense. “En nuestros barrios, el narco avanza”, señaló, y aseguró que la inseguridad golpea a vecinos que, según describió, sienten que están solos.

En ese punto, sus críticas no estuvieron dirigidas al Gobierno nacional sino a la administración bonaerense de Axel Kicillof y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La concejal sostuvo que “La Matanza no puede seguir siendo tierra de nadie”.

Una ruptura con La Libertad Avanza que había comenzado meses atrás

La salida de Gianni no surgió de manera repentina. En diciembre de 2025, poco después de asumir como concejal, ya se había apartado del bloque oficial de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza y había participado de la conformación de Alianza Libertad Republicana. En aquel momento, sin embargo, había aclarado que continuaba perteneciendo políticamente a LLA.

Aquella decisión provocó una fuerte reacción de los referentes libertarios locales. La conducción de LLA en la Tercera Sección Electoral llegó a acusarla públicamente de una “traición kuka” y aseguró que ya no representaba al espacio.

Gianni respondió entonces que su decisión no estaba relacionada con diferencias personales sino con problemas que había advertido en el funcionamiento y la conformación de los equipos políticos.

La disputa también tuvo repercusiones entre dirigentes nacionales: la diputada Lilia Lemoine había salido públicamente en defensa de Gianni durante aquel enfrentamiento.

La renuncia anunciada ahora constituye, por lo tanto, la ruptura formal de un vínculo político que venía deteriorándose desde hacía varios meses.

Leila Gianni no renunciará a su banca y anticipó su futuro político

La salida de La Libertad Avanza no implicará que Gianni abandone su banca como concejal de La Matanza. Desde su entorno confirmaron que continuará ejerciendo el cargo y adelantaron que próximamente se conocerán más detalles sobre su futuro político.