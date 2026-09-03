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Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con críticas al Gobierno: "No se escucha al pueblo"

La concejal de La Matanza aseguró que el espacio “se olvidó de la gente”, cuestionó la falta de respuestas a sus reclamos y anticipó que se sumará a una nueva fuerza política.

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Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con críticas al Gobierno. (Foto: archivo)

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con críticas al Gobierno. (Foto: archivo)

La concejal de La Matanza Leila Gianni anunció su renuncia a La Libertad Avanza y acompañó su salida con cuestionamientos al rumbo del oficialismo. La dirigente aseguró que el espacio se alejó de las necesidades de la sociedad, acusó a sectores de la política de priorizar intereses personales y anticipó que se incorporará a una “nueva fuerza que nace de abajo”. Pese a la ruptura partidaria, continuará ocupando su banca en el Concejo Deliberante.

Leé también La provocativa foto de Leila Gianni en su baño que fue censurada por una red social
La concejal de La Matanza por La Libertad Avanza Leila Gianni sorprendió en sus redes sociales (Foto: archivo).

La decisión fue comunicada a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. Allí, Gianni explicó que se trató de una resolución “profundamente meditada” y aseguró que su salida no implica abandonar las ideas que la llevaron a sumarse al proyecto libertario.

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, expresó.

La concejal profundizó sus diferencias con el oficialismo y lanzó una de las frases más fuertes de su comunicado: “Desde las fuerzas del cielo ya no se puede comprender al pueblo”. También aseguró que no quiere continuar dentro de un proyecto que, según su visión, “está dejando afuera a muchos argentinos”.

En su mensaje, Gianni reconoció algunos de los objetivos económicos impulsados por el gobierno de Javier Milei. Señaló que era necesario ordenar la macroeconomía, modificar el rumbo económico y terminar con años de desequilibrios.

Sin embargo, marcó un límite respecto del impacto que ese proceso tiene sobre la situación cotidiana de la población. “La macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino”, planteó.

La dirigente sostuvo que el Gobierno se había “olvidado de la gente” y defendió su decisión de recorrer distintos barrios de la provincia de Buenos Aires, una actividad que -según reveló- había generado cuestionamientos dentro del propio espacio.

Para Gianni, recorrer el territorio no significa estar permanentemente en campaña sino cumplir con la tarea para la que fue elegida. En ese sentido, reclamó una política con mayor presencia territorial y advirtió que los dirigentes no deberían acercarse a los vecinos únicamente durante los procesos electorales.

Leila Gianni renunci&oacute; a La Libertad Avanza con cr&iacute;ticas al Gobierno. (Foto: archivo)

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza con críticas al Gobierno. (Foto: archivo)

“La política no puede ser un negocio personal”

Otro de los pasajes más duros del comunicado estuvo dirigido al funcionamiento interno de la política. La salida se da en medio de un enfrentamiento con el titular del espacio político en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, a quien acusó por "preocuparse más por el poder y los negocios que por los vecinos".

Gianni sostuvo que “la política no puede ser un negocio personal” y afirmó que no está dispuesta a aceptar que se utilice como una herramienta para realizar negocios con el poder de turno o simplemente para acceder a cargos.

La concejal aseguró que trasladó sus cuestionamientos internamente antes de tomar la decisión de abandonar LLA. “Lo hice saber. Lo advertí. Pedí respuestas. Lo informé muchas veces y en todos los niveles que correspondían. No recibí respuesta alguna”, manifestó.

Según su interpretación, el silencio frente a esos reclamos terminó siendo también una respuesta y contribuyó a acelerar su salida.

El narcotráfico y la inseguridad en La Matanza

Gianni también utilizó su salida para advertir sobre la situación que atraviesan distintos barrios del conurbano bonaerense. “En nuestros barrios, el narco avanza”, señaló, y aseguró que la inseguridad golpea a vecinos que, según describió, sienten que están solos.

En ese punto, sus críticas no estuvieron dirigidas al Gobierno nacional sino a la administración bonaerense de Axel Kicillof y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La concejal sostuvo que “La Matanza no puede seguir siendo tierra de nadie”.

Una ruptura con La Libertad Avanza que había comenzado meses atrás

La salida de Gianni no surgió de manera repentina. En diciembre de 2025, poco después de asumir como concejal, ya se había apartado del bloque oficial de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza y había participado de la conformación de Alianza Libertad Republicana. En aquel momento, sin embargo, había aclarado que continuaba perteneciendo políticamente a LLA.

Aquella decisión provocó una fuerte reacción de los referentes libertarios locales. La conducción de LLA en la Tercera Sección Electoral llegó a acusarla públicamente de una “traición kuka” y aseguró que ya no representaba al espacio.

Gianni respondió entonces que su decisión no estaba relacionada con diferencias personales sino con problemas que había advertido en el funcionamiento y la conformación de los equipos políticos.

La disputa también tuvo repercusiones entre dirigentes nacionales: la diputada Lilia Lemoine había salido públicamente en defensa de Gianni durante aquel enfrentamiento.

La renuncia anunciada ahora constituye, por lo tanto, la ruptura formal de un vínculo político que venía deteriorándose desde hacía varios meses.

Leila Gianni no renunciará a su banca y anticipó su futuro político

La salida de La Libertad Avanza no implicará que Gianni abandone su banca como concejal de La Matanza. Desde su entorno confirmaron que continuará ejerciendo el cargo y adelantaron que próximamente se conocerán más detalles sobre su futuro político.

En pocas palabras

  • Leila Gianni: Renunció a La Libertad Avanza, criticando la falta de escucha al pueblo y la desconexión con la realidad social.
  • Críticas al oficialismo: Cuestionó el rumbo del gobierno, señalando que la macroeconomía no puede ignorar la vida cotidiana de los argentinos.
  • Próximos pasos: Se sumará a una nueva fuerza política y continuará en su banca de concejal en La Matanza.
Resumen generado por Thinkindot AI
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