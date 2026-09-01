Paritaria universitaria: los docentes rechazaron el 3% que ofreció el Gobierno

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

La principal demanda de los sindicatos está vinculada con la actualización salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario. Según explican, todavía existe una diferencia cercana al 30% respecto de los montos que deberían percibirse en función de esa norma.

“Hay que tener en cuenta que existe una Ley de Financiamiento Universitario que establece una actualización de los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles, tomando como referencia diciembre de 2023”, señaló Cagnasi.

De acuerdo con el dirigente, el aumento del 3% ofrecido por el Ejecutivo representa apenas una porción menor de la recomposición pendiente. En ese sentido, aseguró que equivale aproximadamente al 10% de lo que todavía resta recuperar.

Los gremios también apoyan su reclamo en la situación judicial de la ley. Cagnasi recordó que la Corte Suprema dejó firme la cautelar vinculada con los artículos quinto y sexto de la norma y sostuvo que esa decisión obliga al Gobierno a avanzar en su aplicación.

La principal demanda de los sindicatos está vinculada con la actualización salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario. (Foto: archivo)

CONADU Histórica también rechazó la propuesta

El rechazo a la oferta oficial fue compartido por otras organizaciones sindicales. Desde CONADU Histórica calificaron de manera negativa el resultado de la reunión y remarcaron que la propuesta quedó muy lejos de las expectativas del sector.

La secretaria general de la federación, Francisca Staiti, sostuvo que la negociación había “fracasado” al finalizar el encuentro.

“El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, expresó.

La organización reclamó además recuperar el deterioro salarial acumulado y establecer mecanismos de actualización mensual que acompañen, al menos, el avance de la inflación. También cuestionó que la propuesta oficial no contemplara una recomposición por la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos meses.

Cagnasi adelantó que durante este miércoles podrían anunciarse nuevas medidas de fuerza. (Foto: archivo)

Paro y nuevas medidas en análisis

Cagnasi adelantó que durante este miércoles podrían anunciarse nuevas medidas de fuerza: “Seguramente, una vez que termine la paritaria, esta situación nos va a llevar a definir una medida de fuerza para el día de mañana”, señaló.

En paralelo, CONADU Histórica confirmó un paro nacional de 24 horas para este miércoles.

La continuidad del conflicto volverá a analizarse el jueves 3 de septiembre en Bariloche, durante un encuentro del Frente Gremial Universitario en el marco del plenario del Consejo Universitario Nacional. Allí se debatirán los próximos pasos del plan de lucha y la posibilidad de impulsar nuevas medidas gremiales.