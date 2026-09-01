En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Docentes
paro
Educación

Paritaria universitaria: los docentes rechazaron el 3% que ofreció el Gobierno

Los gremios consideraron insuficiente la propuesta presentada por el Gobierno en la paritaria nacional. Reclaman una recomposición cercana al 30% y analizan nuevas medidas de fuerza mientras ya fue convocado un paro de 24 horas.

Banner Seguinos en google DESK
Los gremios consideraron insuficiente la propuesta presentada por el Gobierno en la paritaria nacional. (Foto: archivo)

Los gremios consideraron insuficiente la propuesta presentada por el Gobierno en la paritaria nacional. (Foto: archivo)

Los docentes universitarios rechazaron este martes la oferta salarial del 3% presentada por el Gobierno nacional durante una nueva reunión paritaria y anticiparon que el conflicto podría profundizarse en los próximos días. Los gremios sostienen que aún persiste una diferencia cercana al 30% respecto de la recomposición que reclaman y cuestionaron al Ejecutivo por no avanzar en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Leé también Pettovello apuntó contra el nuevo paro universitario y mostró un informe de los pagos realizados
Sandra Pettovello calificó al paro universitario como político e ilegítimo (Foto: archivo).

La negociación se desarrolló en el ámbito de la paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, pero concluyó sin acuerdo. La distancia entre el porcentaje ofrecido por el Gobierno y las exigencias sindicales impidió acercar posiciones y abrió un nuevo escenario de tensión en las universidades.

Los gremios reclaman una recomposición cercana al 30% y analizan nuevas medidas de fuerza mientras ya fue convocado un paro de 24 horas. (Foto: archivo)

Los gremios reclaman una recomposición cercana al 30% y analizan nuevas medidas de fuerza mientras ya fue convocado un paro de 24 horas. (Foto: archivo)

Emiliano Cagnasi, secretario general de ADUBA y representante de Fedun en la reunión, confirmó que no hubo avances significativos.

“La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios”, afirmó.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

La principal demanda de los sindicatos está vinculada con la actualización salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario. Según explican, todavía existe una diferencia cercana al 30% respecto de los montos que deberían percibirse en función de esa norma.

“Hay que tener en cuenta que existe una Ley de Financiamiento Universitario que establece una actualización de los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles, tomando como referencia diciembre de 2023”, señaló Cagnasi.

De acuerdo con el dirigente, el aumento del 3% ofrecido por el Ejecutivo representa apenas una porción menor de la recomposición pendiente. En ese sentido, aseguró que equivale aproximadamente al 10% de lo que todavía resta recuperar.

Los gremios también apoyan su reclamo en la situación judicial de la ley. Cagnasi recordó que la Corte Suprema dejó firme la cautelar vinculada con los artículos quinto y sexto de la norma y sostuvo que esa decisión obliga al Gobierno a avanzar en su aplicación.

La principal demanda de los sindicatos está vinculada con la actualización salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario. (Foto: archivo)

La principal demanda de los sindicatos está vinculada con la actualización salarial prevista en la Ley de Financiamiento Universitario. (Foto: archivo)

CONADU Histórica también rechazó la propuesta

El rechazo a la oferta oficial fue compartido por otras organizaciones sindicales. Desde CONADU Histórica calificaron de manera negativa el resultado de la reunión y remarcaron que la propuesta quedó muy lejos de las expectativas del sector.

La secretaria general de la federación, Francisca Staiti, sostuvo que la negociación había “fracasado” al finalizar el encuentro.

“El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, expresó.

La organización reclamó además recuperar el deterioro salarial acumulado y establecer mecanismos de actualización mensual que acompañen, al menos, el avance de la inflación. También cuestionó que la propuesta oficial no contemplara una recomposición por la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos meses.

Cagnasi adelantó que durante este miércoles podrían anunciarse nuevas medidas de fuerza. (Foto: archivo)

Cagnasi adelantó que durante este miércoles podrían anunciarse nuevas medidas de fuerza. (Foto: archivo)

Paro y nuevas medidas en análisis

Cagnasi adelantó que durante este miércoles podrían anunciarse nuevas medidas de fuerza: “Seguramente, una vez que termine la paritaria, esta situación nos va a llevar a definir una medida de fuerza para el día de mañana”, señaló.

En paralelo, CONADU Histórica confirmó un paro nacional de 24 horas para este miércoles.

La continuidad del conflicto volverá a analizarse el jueves 3 de septiembre en Bariloche, durante un encuentro del Frente Gremial Universitario en el marco del plenario del Consejo Universitario Nacional. Allí se debatirán los próximos pasos del plan de lucha y la posibilidad de impulsar nuevas medidas gremiales.

En pocas palabras

  • Docentes universitarios: Rechazaron la oferta salarial del 3% del Gobierno nacional, considerada insuficiente.
  • Conflicto salarial: Los gremios reclaman una recomposición cercana al 30% y analizan medidas de fuerza.
  • Paro nacional: CONADU Histórica confirmó una medida de fuerza de 24 horas para este miércoles.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Docentes paro Universidades Conflicto
Notas relacionadas
Paro nacional universitario: qué reclaman los docentes y qué pasará con las clases
Paro universitario: los docentes confirmaron una nueva medida de fuerza y advirtieron por la pérdida salarial
Javier Milei hablará el jueves por cadena nacional sobre el tema Malvinas

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar