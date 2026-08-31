Se extinguió junto a los dinosaurios: Argentina hace historia con el hallazgo de un reptil de 70 millones de años

La relevancia del hallazgo no está únicamente relacionada con el descubrimiento de una especie desconocida. El estado de conservación del ejemplar constituye uno de los principales aspectos que llamó la atención de los especialistas: se trata del lagarto terrestre más completo conocido hasta ahora para el Cretácico tardío.

Ese nivel de preservación permitió estudiar características anatómicas que rara vez aparecen juntas en fósiles de pequeños reptiles.

Paleoteius lakui: el pequeño reptil que vivió hace 70 millones de años

Según la descripción realizada por los investigadores, Paleoteius lakui era un animal de tamaño reducido. Su cuerpo completo habría alcanzado poco más de 15 centímetros de longitud, una dimensión que contrasta con la importancia científica que adquirió su descubrimiento.

El reptil tenía características que permiten imaginarlo como un habitante discreto de los ambientes patagónicos de finales del Cretácico.

Uno de los rasgos más llamativos aparece en el cráneo. Los investigadores observaron una superficie fuertemente ornamentada por pequeñas protuberancias, una característica que ayudó a diferenciar al ejemplar de otros reptiles conocidos.

También presentaba mandíbulas provistas de numerosos dientes finos, simples y relativamente uniformes.

La disposición de estas piezas dentales llevó a los científicos a considerar que probablemente se trataba de un animal con una dieta basada en pequeños organismos, posiblemente insectos y otros invertebrados.

Aunque el fósil no permite reconstruir todos los aspectos de su comportamiento, la anatomía proporciona pistas sobre la forma en que este diminuto depredador podía desenvolverse en el ambiente en el que vivía.

En aquella época, la Patagonia era muy diferente de la que conocemos actualmente. Los paisajes, el clima, la vegetación y los animales que habitaban la región formaban parte de un ecosistema desaparecido hace millones de años.

Encontrar un animal de dimensiones tan pequeñas dentro de ese registro fósil representa, por lo tanto, una oportunidad poco frecuente para estudiar un componente de esos antiguos ecosistemas que suele quedar prácticamente invisible.

Por qué el fósil de Río Negro es tan importante para la ciencia

Los paleontólogos se enfrentan a una dificultad particular cuando buscan reconstruir la historia evolutiva de lagartos y lagartijas antiguos: sus esqueletos pequeños y frágiles tienen muchas menos probabilidades de preservarse.

Los restos de animales diminutos pueden romperse, dispersarse o desaparecer antes de quedar enterrados y comenzar el proceso de fosilización.

Por eso, los registros correspondientes a estos animales suelen estar formados por fragmentos aislados, como pequeños huesos o partes del cráneo.

El caso de Paleoteius lakui es diferente.

Los especialistas lograron recuperar una parte considerable del esqueleto, acompañada por elementos importantes del cráneo. Esta combinación permitió realizar comparaciones anatómicas mucho más precisas.

Federico Agnolín, primer autor del trabajo, explicó que los fósiles de animales pequeños son generalmente escasos y que, en el caso particular de las lagartijas y lagartos, la fragilidad asociada a su reducido tamaño hace que se conserven muy pocas veces.

El investigador destacó precisamente la importancia de haber encontrado una gran parte del esqueleto, incluyendo una porción significativa del cráneo.

La conservación del ejemplar abre una ventana excepcional hacia la historia de estos reptiles en el Cono Sur.

Un hallazgo en la Patagonia que ayuda a reconstruir la evolución de los reptiles

El descubrimiento también tiene importancia desde una perspectiva mucho más amplia.

Los científicos buscan comprender cómo evolucionaron los reptiles en distintas regiones del planeta y cómo se distribuyeron sus diferentes grupos durante el Cretácico.

En ese contexto, los fósiles encontrados en el hemisferio sur son fundamentales porque permiten complementar un registro que históricamente estuvo mucho mejor representado por hallazgos realizados en otras partes del mundo.

El fósil de Paleoteius lakui suma una nueva pieza al rompecabezas.

Su anatomía permite analizar las relaciones de parentesco entre diferentes grupos de reptiles y establecer comparaciones con especies conocidas de otras regiones.

Además, el momento en el que vivió resulta especialmente interesante. El animal habitó la Tierra pocos millones de años antes de la extinción masiva del final del Cretácico, el acontecimiento que terminó con la existencia de todos los dinosaurios no avianos y provocó una enorme transformación de los ecosistemas terrestres y marinos.

Esto convierte al fósil en un registro de una época inmediatamente anterior a uno de los mayores cambios biológicos de la historia del planeta.

La Formación Allen, una ventana al pasado de Río Negro

El descubrimiento se produjo en sedimentos de la Formación Allen, una unidad geológica particularmente relevante para la paleontología argentina.

Los depósitos de esta formación conservan evidencias de los ambientes que existieron en la Patagonia durante el Cretácico tardío.

En sus rocas fueron encontrados restos de distintos animales que permiten reconstruir parcialmente cómo eran los ecosistemas de la región antes de la gran extinción.

El yacimiento de Salitral Ojo de Agua se suma así a otros sitios patagónicos que se transformaron en verdaderos archivos naturales.

Cada fósil recuperado aporta información sobre un determinado organismo, pero también puede ayudar a comprender el ambiente completo: qué animales convivían, qué podían comer, cómo se relacionaban y qué condiciones ambientales enfrentaban.

En el caso de Paleoteius, el valor aumenta por tratarse de un animal pequeño y por el buen estado de conservación alcanzado por sus restos.

Los científicos utilizaron tecnología para estudiar el fósil sin destruirlo

Una de las particularidades de la investigación fue la utilización de tecnología de alta precisión para observar estructuras que no podían analizarse correctamente mediante métodos tradicionales.

Los investigadores recurrieron a la microtomografía computada, una técnica que permite obtener imágenes detalladas del interior de un objeto a partir de numerosos registros tomográficos.

En este caso, la herramienta permitió reconstruir digitalmente distintas partes de la anatomía interna del fósil con resolución micrométrica.

La ventaja fundamental es que los científicos pudieron estudiar estructuras internas sin necesidad de realizar intervenciones destructivas sobre el ejemplar.

A partir de los datos obtenidos fue posible construir modelos tridimensionales del fósil.

Estas representaciones digitales facilitaron el estudio de los huesos, la observación de características anatómicas difíciles de distinguir a simple vista y la comparación con otros reptiles fósiles.

El trabajo contó con la colaboración de especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que participaron en el proceso de análisis mediante estas herramientas tecnológicas.

La incorporación de métodos digitales modificó de manera significativa la forma en la que los paleontólogos pueden estudiar ejemplares excepcionalmente delicados.

El análisis computacional permitió conocer el parentesco de la nueva especie

La investigación no terminó con la descripción anatómica.

Para determinar dónde encajaba Paleoteius lakui dentro del árbol evolutivo de los reptiles, los investigadores realizaron análisis filogenéticos.

Este tipo de estudio permite comparar diferentes características de varias especies y establecer hipótesis sobre sus relaciones de parentesco.

En otras palabras, no se trata solamente de identificar qué aspecto tenía el animal, sino también de intentar responder con qué otros reptiles estaba relacionado evolutivamente.

Para procesar la enorme cantidad de datos involucrada en estos análisis se utilizaron recursos computacionales de alto rendimiento proporcionados por el Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La combinación de paleontología tradicional, imágenes de alta resolución, reconstrucciones tridimensionales y análisis computacional permitió elaborar una descripción mucho más completa de la nueva especie.

Un pequeño animal que sobrevivió en el registro fósil durante 70 millones de años

El hallazgo de Paleoteius lakui también muestra cómo un fósil diminuto puede tener una importancia científica extraordinaria.

A simple vista, encontrar los restos de un lagarto de apenas más de 15 centímetros podría parecer menos impactante que descubrir los huesos de un dinosaurio gigantesco.

Sin embargo, para la ciencia ocurre algo diferente.

Los grandes animales suelen dejar restos más abundantes y fáciles de detectar. En cambio, los pequeños vertebrados son mucho más difíciles de encontrar y estudiar.

Por eso, cada ejemplar bien preservado puede aportar información que permaneció ausente durante décadas o incluso siglos de investigación paleontológica.

En este caso, la presencia de buena parte del esqueleto y del cráneo permitió acceder a detalles anatómicos que difícilmente podrían haberse obtenido a partir de un conjunto reducido de fragmentos.

El descubrimiento realizado en Río Negro no solo suma una nueva especie al registro fósil. También contribuye a comprender cómo eran los reptiles que habitaban América del Sur durante los últimos millones de años del Cretácico.

Río Negro vuelve a quedar en el centro de la paleontología

La Patagonia argentina es reconocida internacionalmente por la cantidad y diversidad de fósiles encontrados en su territorio.

Los hallazgos realizados en provincias como Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz permitieron reconstruir parte de la historia de numerosos dinosaurios, mamíferos, reptiles y otros organismos que habitaron Sudamérica durante distintas etapas de la historia geológica.

El caso de Paleoteius lakui demuestra que todavía existen numerosos capítulos por descubrir.

Mientras los dinosaurios suelen ocupar el centro de atención cuando se habla del Cretácico, los ecosistemas de aquel período estaban compuestos por una enorme variedad de organismos.

Pequeños lagartos, insectos, plantas, peces, mamíferos primitivos y otros animales convivían con los grandes dinosaurios, formando redes ecológicas mucho más complejas de lo que podría sugerir una mirada centrada exclusivamente en los gigantes prehistóricos.

El fósil descubierto en Salitral Ojo de Agua permite acercarse justamente a una de esas piezas menos conocidas.

Un fósil que aporta información sobre la vida antes de la extinción de los dinosaurios

El hallazgo adquiere una dimensión especial por su antigüedad.

Hace unos 70 millones de años, la Tierra se encontraba cerca del final del Cretácico. Todavía faltaba un tiempo geológico relativamente breve para el evento que provocaría una de las mayores extinciones masivas conocidas.

La desaparición de los dinosaurios no avianos fue parte de una crisis biológica que afectó a una enorme cantidad de especies.

Estudiar los organismos que vivieron inmediatamente antes de ese acontecimiento permite conocer mejor cómo eran los ecosistemas que existían antes de aquella transformación.

En ese sentido, Paleoteius lakui representa mucho más que un nuevo nombre dentro de una clasificación científica.

Su existencia aporta evidencia sobre la diversidad de pequeños reptiles que habitaban el territorio que millones de años después se convertiría en la Patagonia argentina.

Y, sobre todo, demuestra que incluso los animales más pequeños pueden dejar una huella capaz de cambiar la comprensión que la ciencia tiene sobre el pasado.

El hallazgo en Río Negro suma así una nueva pieza al enorme registro fósil de la Patagonia y refuerza el papel de Argentina en el estudio de la evolución de los vertebrados del hemisferio sur.