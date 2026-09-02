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Ricardo Darín brilla en Netflix con su nueva película y la presenta en el Festival de San Sebastián

Ricardo Darín y Diego Peretti llevarán "Lo dejamos acá" al Festival Internacional de Cine de San Sebastián y luego estrenarán la esperada película en Netflix.

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Ricardo Darín brilla en Netflix con su nueva película y la presenta en el Festival de San Sebastián. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín brilla en Netflix con su nueva película y la presenta en el Festival de San Sebastián. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín y Diego Peretti volverán a compartir protagonismo en Netflix con Lo dejamos acá, una de las producciones argentinas que tendrá una importante presentación internacional antes de llegar oficialmente al público. La película dirigida por Hernán Goldfrid tendrá su premiere mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

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La noticia colocará nuevamente a Ricardo Darín en el centro de la escena cinematográfica. El actor argentino no solo protagonizará esta nueva producción junto a Diego Peretti, sino que además tendrá una participación especial dentro de la identidad visual del prestigioso festival español.

Lo dejamos acá llegará primero al Festival de San Sebastián y luego continuará su camino hacia el estreno comercial. La película estará disponible en Netflix el próximo 16 de octubre, después de su presentación internacional.

Lo dejamos acá llevará a Ricardo Darín y Diego Peretti a San Sebastián

La película argentina Lo dejamos acá tendrá su premiere mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La presentación se realizará antes de que la producción llegue al público a través de su estreno comercial.

El festival español representa uno de los escenarios más importantes para las producciones cinematográficas de habla hispana y del ámbito iberoamericano. Por ese motivo, la presencia de la película marcará un paso destacado para el equipo encabezado por Ricardo Darín, Diego Peretti y el director Hernán Goldfrid.

La producción llegará posteriormente a Netflix. La plataforma estrenará Lo dejamos acá el 16 de octubre, fecha prevista para que el público pueda conocer la historia protagonizada por los dos actores argentinos.

La combinación entre Darín y Peretti genera una de las principales expectativas alrededor de la película. Ambos encabezarán un relato construido alrededor de una relación profesional que comenzará a atravesar situaciones inesperadas.

¿De qué trata Lo dejamos acá en Netflix?

La sinopsis oficial de Netflix afirma: "Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (encarnado por Diego Peretti) llega a su consulta".

Dirigida por Hernán Goldfrid, escrita por Emanuel Diez y producida por Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín (Kenya Films), esta nueva producción de Netflix hecha en Argentina llegará al servicio en octubre.

El elenco que acompañará a Ricardo Darín y Diego Peretti

Además de los dos protagonistas, Lo dejamos acá contará con un elenco integrado por varias figuras argentinas. Junto a Ricardo Darín y Diego Peretti participarán:

  • Antonia Bengoechea
  • Inés Efron
  • Andrea Politti
  • Pata Echegoyen
  • Carlos Santamaría
  • Miriam Odorico

Ficha técnica de la película Lo dejamos acá

  • Director: Hernán Goldfrid
  • Guion: Emanuel Diez
  • Producción: Kenya Films
  • Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín
  • Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico
  • Fotografía: Rodrigo Pulpeiro
  • Música: Roque Baños
  • Edición: Andrés Quaranta
  • Diseño de vestuario: Jam Monti
  • Sonido: Martín Porta
  • Diseño de producción: Daniel Gimelberg
  • Duración: 01:37
  • Año de producción: 2026

¿Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix?

Ricardo Darín y Diego Peretti llegarán al Festival de San Sebastián con una película que tendrá allí su premiere mundial y que luego estará disponible para el público a través de Netflix. El 16 de octubre será la fecha prevista para su estreno en la plataforma.

Darín tendrá además un protagonismo especial durante esa edición al formar parte de la imagen oficial del encuentro.

Así, Lo dejamos acá reunirá varios elementos alrededor de un mismo acontecimiento: el regreso de Ricardo Darín a la pantalla grande, una nueva película junto a Diego Peretti, la dirección de Hernán Goldfrid y una premiere mundial en uno de los festivales más relevantes del cine iberoamericano.

Primer vistazo de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Película argentina: "Lo dejamos acá", protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, tendrá su estreno mundial en el Festival de San Sebastián.
  • Estreno en Netflix: La producción llegará a la plataforma de streaming el próximo 16 de octubre.
  • Elenco y trama: El film, dirigido por Hernán Goldfrid, cuenta con un elenco de figuras argentinas y narra la historia de un psicoanalista y un escritor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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