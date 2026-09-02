Ricardo Darín brilla en Netflix con su nueva película y la presenta en el Festival de San Sebastián

El festival español representa uno de los escenarios más importantes para las producciones cinematográficas de habla hispana y del ámbito iberoamericano. Por ese motivo, la presencia de la película marcará un paso destacado para el equipo encabezado por Ricardo Darín, Diego Peretti y el director Hernán Goldfrid.

La producción llegará posteriormente a Netflix. La plataforma estrenará Lo dejamos acá el 16 de octubre, fecha prevista para que el público pueda conocer la historia protagonizada por los dos actores argentinos.

La combinación entre Darín y Peretti genera una de las principales expectativas alrededor de la película. Ambos encabezarán un relato construido alrededor de una relación profesional que comenzará a atravesar situaciones inesperadas.

¿De qué trata Lo dejamos acá en Netflix?

La sinopsis oficial de Netflix afirma: "Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (encarnado por Diego Peretti) llega a su consulta".

Dirigida por Hernán Goldfrid, escrita por Emanuel Diez y producida por Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín (Kenya Films), esta nueva producción de Netflix hecha en Argentina llegará al servicio en octubre.

El elenco que acompañará a Ricardo Darín y Diego Peretti

Además de los dos protagonistas, Lo dejamos acá contará con un elenco integrado por varias figuras argentinas. Junto a Ricardo Darín y Diego Peretti participarán:

Antonia Bengoechea

Inés Efron

Andrea Politti

Pata Echegoyen

Carlos Santamaría

Miriam Odorico

Ficha técnica de la película Lo dejamos acá

Director: Hernán Goldfrid

Hernán Goldfrid Guion: Emanuel Diez

Emanuel Diez Producción: Kenya Films

Kenya Films Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín

Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico

Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico Fotografía: Rodrigo Pulpeiro

Rodrigo Pulpeiro Música: Roque Baños

Roque Baños Edición: Andrés Quaranta

Andrés Quaranta Diseño de vestuario: Jam Monti

Jam Monti Sonido: Martín Porta

Martín Porta Diseño de producción: Daniel Gimelberg

Daniel Gimelberg Duración: 01:37

01:37 Año de producción: 2026

¿Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix?

Ricardo Darín y Diego Peretti llegarán al Festival de San Sebastián con una película que tendrá allí su premiere mundial y que luego estará disponible para el público a través de Netflix. El 16 de octubre será la fecha prevista para su estreno en la plataforma.

Darín tendrá además un protagonismo especial durante esa edición al formar parte de la imagen oficial del encuentro.

Así, Lo dejamos acá reunirá varios elementos alrededor de un mismo acontecimiento: el regreso de Ricardo Darín a la pantalla grande, una nueva película junto a Diego Peretti, la dirección de Hernán Goldfrid y una premiere mundial en uno de los festivales más relevantes del cine iberoamericano.

Primer vistazo de Lo dejamos acá en Netflix